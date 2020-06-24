استخدام العلامات الذكية في تطبيق Pages

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحتاج مستخدمو المستندات الرقمية إلى إضافة بعض العلامات أو الشروح أو الرسوم الصغيرة إلى مستنداتهم لتذكر ملاحظة معينة أو للفت الانتباه إلى نقطة بذاتها. والحقيقة أن الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف كثيرة، غير أن معظمها لا تحفظ العلامات والشروح التي أضافها المستخدم، الأمر الذي قد يضيع الجهد الذي بذله، لذا أضافت شركة «أبل» إلى تطبيق Pages في نظام التشغيل «Ios 11.3» ميزة «العلامات الذكية» Smart Annotation التي لا تختفي من المستندات. ولاستخدام هذا الملمح ينبغي على المستخدم تفعيله أولاً عبر التطبيق ثم استخدامه لاحقاً.

فإذا كنت قد فعّلت ملمح Smart Annotation عبر تطبيق Pages وترغب في البدء باستخدامه، فاتبع ما يلي: افتح تطبيق Pages على جهاز «آي فون» أو «آي باد»، ثم انقر فوق زر «المزيد» More الذي يبدو في شكل ثلاث نقاط في أعلى الشاشة، ومن ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «العلامات والشروح الذكية» Smart Annotation، لتظهر أمامك نافذة جديدة تحتوي في نهايتها على مجموعة من أدوات إضافة العلامات، مثل «قلم التظليل» Highlighter، و«القلم الجاف» Pen و«قلم الرصاص» Pencil و«قلم التحديد» Marker و«الممحاة» Eraser، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة «الحبل» Lasso لاستخدام أكثر من أداة معاً في الوقت نفسه، ثم انقر فوق زر «تم» Done في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.