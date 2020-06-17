تشغيل فيديوهات «يوتيوب» في الخلفية مجاناً

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يفضل البعض تشغيل الفيديوهات التي تحتوي على الموسيقى أو المحتوى الصوتي فقط في الخلفية أثناء عملهم على التطبيقات الأخرى، وذلك إما لأن المحتوى المقدم في الفيديو لا يحتاج إلى المشاهدة، أو لأن المستخدم مشغول بالعمل على تطبيقات أخرى مهمة أو مضطر إلى الرد السريع على بعض الرسائل العاجلة مثلاً. لكن الإصدار الخاص بالهواتف من تطبيق «يوتيوب» لا يتيح هذه الميزة لمستخدميه مجاناً.

ومع ذلك، فإنه لايزال بمقدور المستخدم الاستفادة من هذا الملمح عن طريق اتباع بعض الأمور البسيطة. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، فإنه يمكنك تشغيل فيديوهات «يوتيوب» في الخلفية باتباع الآتي: افتح متصفح «سفاري» ومنه انتقل إلى موقع «يوتيوب»، وبعد اكتمال تحميل الصفحة، انقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل حرف «aA» في الجانب الأيسر من شريط العناوين أعلى الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق خيار «موقع الحاسبات المكتبية» Request.Desktop Website، ومن ثم ابحث الآن عن أي فيديو تريده وقم بتشغيله، وانتقل إلى الصفحة الرئيسة للهاتف Home Screen بعد التشغيل، ثم مرر للأسفل من الجانب الأيمن للشاشة في الهواتف التي تحتاج إلى «بصمة الوجه»Face ID، أو مرر من أسفل الشاشة للأعلى في الهواتف التي لا تتضمن هذا الملمح، وذلك للوصول إلى «مركز التحكم» Control Centre، وستشاهد بموجب ذلك المربع الخاص بأدوات التحكم الموسيقي في أعلى يمين النافذة، وعندها انقر فوق زر «التشغيل» Play لاستئناف تشغيل الفيديو في الخلفية.