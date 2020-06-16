«موتورولا» تطرح هاتفاً ذكياً بكاميرا دقة 64 ميغابيكسل

المصدر: شيكاغو - د.ب.أ

كشفت «شركة موتورولا الأميركية» النقاب عن هاتفها الذكي «One Fusion+» الجديد.

وأوضحت الشركة أن جهازها الجديد يأتي مزوداً بشاشة IPS قياس 6.5 بوصات، مع دعم تقنية HDR10، وكاميرا منبثقة تعمل بدقة 16 ميغابيكسل، فيما تعمل الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابيكسل، وكاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا «ماكرو» بدقة 5 ميغابيكسل.

ويأتي مستشعر العمق بدقة 2 ميغابيكسل، في وقت تدعم فيه الكاميرا الخلفية الكثير من الوظائف المتطورة، مثل: الوضع الليلي، ووظيفة Auto HDR، وتسجيل ملفات RAW.

وينبض بداخل الهاتف معالج «Snapdragon 730» من «كوالكوم»، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 غيغابايت، وذاكرة فلاشية سعة 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة «مايكرو إس دي» الخارجية.

ويتضمن الهاتف الذكي الجديد بطارية 5000 مللي أمبير/ساعة، تتم إعادة شحنها عبر منفذ USB-C، بقدرة تصل إلى 15 وات.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف، يوجد زر المساعد الصوتي Assistant، ومستشعر بصمة الأصابع، إضافة إلى وجود منفذ لسماعة الرأس في الجانب السفلي للجهاز.

وأعلنت «موتورولا» عن طرح هاتفها باللون الأزرق Twilight، مطلع يوليو المقبل.