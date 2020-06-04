حذف تغريدات «تويتر» دفعة واحدة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قد يشعر المستخدمون أحياناً بضرورة حذف بعض المنشورات التي نشروها عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة، نظراً إلى تسببها في المشكلات أو لرغبتهم في البدء من نقطة بداية مختلفة، خصوصاً تلك الحسابات التي تتعلق بالأعمال والعلامات التجارية. والواقع أن بعض الشبكات لا تقبل إلا الحذف الفردي للمنشورات، ولا تسمح بحذف كل المنشورات دفعة واحدة.

ومن الشبكات التي تنتهج هذا النهج شبكة «تويتر»، لذا ظهرت منصات تعالج تلك المشكلة وتسمح للمستخدم بالحذف الجماعي للتغريدات دون أن يفقد أعداد المتابعين أو من يتابعهم.

ومن ذلك الأداة المعروفة باسم TwitWipe، وهي أداة مجانية تسمح للمستخدم بالتخلص من التغريدات بسهولة.

فإذا كنت من أصحاب الحسابات على «تويتر» ورغبت في حذف تغريداتك السابقة دفعة واحدة، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى موقع الأداة على الـ«ويب» عبر هذا الرابط: (https:/‏/‏twitwipe.com)، وسجل الدخول إلى حسابك عبر «تويتر» من خلال نافذة الأداة، ثم انقر فوق زر «الحساب» Account في أعلى يمين الشاشة، وعندها ستظهر نافذة صغيرة تضم خيارين، إلى جانب تسجيل الخروج، الخيار الأول هو «مسح التغريدات» Wipe Tweets، والثاني «مسح التغريدات المفضلة وعلامات الإعجاب» Wipe Favorites/‏Likes، وهنا انقر فوق ما تريده منهما، وبعد ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم عدد التغريدات التي نشرتها، وعدد التغريدات المفضلة، وعدد علامات الإعجاب، لذا انقر فوق خيار TwitWipe إذا كنت قد اتخذت قرارك النهائي بالحذف.

ولو شعرت بالتردد، انقر فوق خيار «الإيقاف» Pause أو «الإلغاء» Cancel.