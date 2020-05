إيقاف الضم الإجباري إلى مجموعات «واتس أب» عبر «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أصبح تطبيق «واتس أب» أحد أهم التطبيقات التي يعتمد عليها الملايين في التواصل مع الأهل والأصدقاء. ولتسهيل العمل على التطبيق في البداية، منح التطبيق مستخدميه الفرصة لضم بعضهم بعضاً إلى مجموعات مختلفة طالما أنهم يندرجون تحت قائمة جهات الاتصال، لكن هذا الأمر سبب إزعاجاً للكثيرين، إذ وجدوا أنفسهم أعضاء في مجموعات لا يهتمون بنقاشاتها ونشاطاتها. لذلك، قدم التطبيق في إصداراته الأخيرة بعض أدوات الحماية لهؤلاء، مثل منع ضمهم لبعض المجموعات دون علمهم، أو موافقتهم، من خلال تعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بالمجموعات.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام تشغيل «أندرويد»، وصادفت المشكلة نفسها، فإنه يمكنك منع الآخرين من ضمك لمجموعات أخرى دون إذنك، من خلال التأكد أولاً من تحديث تطبيق «واتس أب» على هاتفك إلى الإصدار رقم: «2.19.308».

افتح تطبيق «واتس أب» ثم انقر فوق أيقونة التنقل التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة.

انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب: «الإعدادات» Settings ومنه انتقل إلى قسم: «الحساب» Account، ثم إلى فئة «الخصوصية» Privacy.

انقر بعد ذلك فوق القسم الخاص بـ«المجموعات» Groups، وبموجب ذلك ستظهر أمامك ثلاثة خيارات، وهنا انقر فوق الخيار الأول Everyone إذا كنت قد قرّرت السماح لأي شخص بإضافتك إلى أية مجموعة، أو فوق خيار: My Contacts لتسمح لهؤلاء الموجودين ضمن جهات الاتصال الخاصة بك بإضافتك للمجموعات المختلفة. أو انقر فوق خيار:My Contacts Except لتستثني بعض الأشخاص الموجودين ضمن جهات الاتصال الخاصة بك من ضمك للمجموعات المختلفة.