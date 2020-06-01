«مورو» تطلق خدمات سحابية لمراكز الاتصال في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، والمملوك بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، إطلاق منصة «مورو كونّكت» Moro Connect التي توفر الخدمة السحابية لمراكز الاتصال والاتصالات الموحدة، كخدمات متاحة للشركات في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن منصة «مورو كونّكت» تقدم تقنيات متطورة بالتعاون مع شركة «أڤايا» العالمية المتخصصة في مجال برمجيات ونظم وخدمات اتصالات الأعمال. وأكد البيان أن التعاون بين «مورو» و«أڤايا» سيسهم في دعم الشركات بتقديم خدماتها للمتعاملين بسرعة أكبر، وكلفة أقل. وقال الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، محمد بن سليمان، إن الشركات في دولة الإمارات تتبنّى تقنيات الاتصالات والمعلومات في جوانب عملياتها اليومية كافة، لتتمكن من تعزيز إنتاجيتها ونموها وتسريع التحوّل الرقمي، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة والقطاع الخاص لمرحلة ما بعد «كوفيد-19». وأضاف: «ستقدم (مورو) خدمات متطورة لمراكز الاتصال والاتصالات الموحدة في دولة الإمارات من خلال شراكتنا مع (أڤايا)»، لافتاً إلى أن تلك الخدمات ستتيح للمتعاملين التواصل مع موظفيهم وعملائهم من خلال أفضل الحلول التقنية في مجال الفيديو والتراسل والاتصال، حيث ستتوافر هذه الخدمات من مركز البيانات التابع لـ«مورو»، المعتمد من أفضل المؤسسات الدولية والمحلية في الجودة والأمن السيبراني. من جانبه، عبر رئيس «أڤايا» في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا والاتحاد الأوروبي، نضال أبولطيف، عن ثقته بأن حلول التعاون والاتصالات والعمل عن بُعد وخدمة المتعاملين، هي جزء لا يتجزأ من المقاربات المتعلقة بخطط واستراتيجيات ما بعد «كوفيد-19»، لأنها تسهم أيضاً في تحقيق التحوّل الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار.