«فيس بوك» تستحوذ على محرك بحث الصور «جيفي»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قالت شركة «فيس بوك» الأميركية العملاقة للتواصل الاجتماعي، أخيراً، إنها اشترت محرك البحث الشهير للصور المتحركة «جيفي».

وتأتي عملية الاستحواذ حيث تواجه «فيس بوك» تحقيقات متعددة بشأن مكافحة الاحتكار، وتفحص هيئات تنظيمية ورقابية الحصة السوقية الضخمة للشركة، التي تشمل ملكيتها لبرنامجي «واتس أب» و«إنستغرام» للتواصل الاجتماعي.

واشترت «فيس بوك»، «جيفي» مقابل 400 مليون دولار، وفقاً لموقع «أكسيوس» الأميركي الإخباري، الذي كان أول من أورد خبر الصفقة.

ولم تكشف «فيس بوك» عن سعر الصفقة. وقالت في بيان إنها ستدمج «جيفي» في منصة «إنستغرام».

وتعدّ «جيفي» واحدة من أكبر قواعد البيانات الخاصة بالصور المتحركة المعروفة بـ«نسق الرسومات المتبادلة»، وهي عبارة عن فيديوهات قصيرة ومتكررة من دون صوت، ويتم استخدامها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن ردود الفعل ونوعاً من الدعابة.