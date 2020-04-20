«نينتندو» تطلق وظائف جديدة في جهاز الألعاب Switch

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «نينتندو» عن تحديث البرامج الثابتة «الفيرموير» في جهاز الألعاب Switch إلى الإصدار (10.0.0)، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يتيح لعشاق الألعاب العديد من الوظائف المفيدة، منها إمكانية تغيير برمجة الأزرار الموجودة في ذراع التحكم، حيث تظهر أهمية هذه الوظيفة عندما يتوافر ذراع تحكم آخر لدى المستخدم، ويرغب في توحيد مواضع ووظائف الأزرار المختلفة في أذرع التحكم. وأضافت الشركة أن وظيفة البرمجة الحرة تعمل مع ذراع التحكم (Joy-Con) التي تأتي مع جهاز الألعاب، وكذلك مع أذرع التحكم الخاصة بجهاز الألعاب (Switch Pro). وأوضحت أن الإصدار الجديد يتضمن العديد من الوظائف الأخرى، مثل إمكانية نقل الألعاب التي تم تنزيلها إلى بطاقة الذاكرة (SD) المدرجة في الجهاز، عند امتلاء ذاكرة جهاز الألعاب، كما يمكن استدعاء هذه الألعاب وتشغيلها من بطاقة الذاكرة الخارجية.