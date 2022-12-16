رئيس فرنسا يتدخل.. بنزيما في نهائي كأس العالم

يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يصطحب معه المهاجم المخضرم كريم بنزيمة وعدد من اللاعبين الآخرين، الذين غابوا عن منتخب (الديوك) ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بقطر بسبب الإصابة، في رحلته للعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة نهائي المونديال بين منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل.



وقالت أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، في تصريحات لمحطة (آر تي إل) التليفزيونية الفرنسية "أعلم أن الرئيس ماكرون يريد ذلك، أعلم أن الخطة قيد الدراسة".



أضافت كاستيرا "يرغب الرئيس في اصطحابهم معه" حتى يتمكنوا من أداء دورهم "في هذه المغامرة".



وكانت التكهنات قد أثيرت بأن بنزيمة ربما يتواجد في النهائي، عقب فوز منتخب فرنسا على المغرب في الدور قبل النهائي بالمونديال أول أمس الأربعاء، في المباراة التي شهدت حضور ماكرون، الذي شجع المنتخب الفرنسي من المدرجات.



ورفض ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الحديث عن نجم ريال مدريد الإسباني الذي لم يستعد لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال، لكنه لا يزال رسميًا ضمن تشكيلة الفريق في البطولة، تماما مثل لوكاس هيرنانديز الذي تعرض لإصابة شديدة في الركبة في المباراة الأولى للفريق بكأس العالم.



وقرر ديشامب استبعاد مجموعة من النجوم عن القائمة الرسمية لفرنسا في البطولة بداعي الإصابة، مثل بول بوجبا ونجولو كانتي وكريستوفر نكونكو، لكن يمكنهم أيضًا مرافقة ماكرون والتواجد في المباراة النهائية.