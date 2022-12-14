رمسة مونديال 2022

لوريس

يخوض حارس مرمى منتخب فرنسا، لوريس، مباراته الدولية الـ144 بقميص «الديوك»، ما يجعله قريباً من تحقيق رقم قياسي مميز على مستوى حراسة المرمى بتاريخ نهائيات كأس العالم، وتألق لوريس بمردود فني مميز قدمه خلال المنافسات، ومنها تصديه إلى ست تسديدات من أصل سبع وجهت له.

هدف

يُعدّ حارس مرمى منتخب المغرب، ياسين بونو، من حرّاس المرمى القلائل الذين يصل فريقهم إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم، فهو استقبل هدفاً واحداً طوال بطولة المونديال.

رونالدو

انتقد مراقبون ما وصفوها بـ«العصبية الزائدة» التي تعامل بها نجم منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، مع بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين في الملعب لحظة خروجه عقب مباراة المغرب، التي انتهت بهزيمة البرتغال وخروجها من المونديال في الدور ربع النهائي.

بونو

رشح روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الحارس المغربي ياسين بونو، للفوز بجائزة «القفاز الذهبي» في كأس العالم، قياساً بالمستوى العالي الذي يقدمه في المونديال، إذ لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة من نيران صديقة.

ديمبلي

غرّد مشجعون قبل انطلاق مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال على طريقتهم الخاصة، إذ نشروا صوراً من حفل زفاف نجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي وزجته المغربية، قائلين بروح مرحة إن «ديمبلي سيواجه أهل زوجته! فهل يستطيع الفوز ويغضبهم؟».

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