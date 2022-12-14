بودربالة: المغرب يعيش أجواء خيالية

«نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، هذا رائع»، يهلل نجم المغرب السابق عزيز بودربالة، معبراً عن سعادته لخوض «أسود الأطلس» نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، اليوم، ضد فرنسا للمرّة الأولى في التاريخ، متفوّقين على جيل 1986 الذي قاده إلى بلوغ ثمن النهائي.

وأضاف: «ما يحدث لنا استثنائي، هذا تأهل تاريخي، ليس فقط للمغرب، بل للبلاد العربية، خصوصاً القارة الإفريقية. تحدث أشياء هنا في مونديال قطر لم نشهدها سابقاً، مع تأهل المغرب إلى نصف النهائي. ولم تنته الأمور عند هذا الحد، نطمح لبلوغ النهائي. نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، هذا رائع، إنه هذيان!».

وحول مدى شعوره بالندم للتوقف عند دور الـ16 في مونديال المكسيك 1986، قال: «نعم، نعم (يضحك)! طرحنا دوماً هذا السؤال، فريقنا في 1986 كان بمقدوره الذهاب أبعد، لكن لسوء الحظ وقعنا على ألمانيا الغربية التي بلغت النهائي. ضد فريق آخر، وبنوعية اللاعبين التي امتلكنا وقتها، كان باستطاعتنا بلوغ ربع النهائي».

وتحدث بودربالة عن المدرب وليد الركراكي، وقال: «نجح في توحيد الجميع. لعب على الوتر الذهني للاعبين، لأنه نفس فريق وحيد خليلودجيتش (المدرب البوسني المقال قبل أشهر قليلة). غيّر الأسلوب تماماً، وفّر الثقة، خلق الأجواء».

وعن توقعاته لمباراة نصف النهائي اليوم، قال: «فرنسا أفضل منتخب في العالم، وأعتقد أن جميع المغاربة كانوا يتمنون ملاقاة فرنسا، لأننا نعرف جيداً الكرة الفرنسية، ونحب اللاعبين، فضّلنا فرنسا على إنجلترا، البلدان يعرف بعضهما بعضاً جيداً».

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