أسطورة البرازيل يصدم الجميع: سأكون سعيداً لفوز ميسي بكأس العالم

أكد الظاهرة رونالدو، نجم الكرة البرازيلية، أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي حقق إنجازات ضخمة في مسيرته، لكن ذلك لا يعني أنه يستحق الفوز بلقب كأس العالم، مشيرا إلى ضرورة أن يبذل (ليو) قصارى جهده لحصد المجد.

وسجل ميسي هدفا وقدم تمريرة حاسمة أمام هولندا، ليفوز بضربات الترجيح في دور الثمانية، ويأمل في قيادة منتخب بلاده إلى سادس نهائي في كأس العالم، حينما يواجه كرواتيا الثلاثاء بالدور قبل النهائي.

ولعب نجم باريس سان جيرمان دورا رائعا في قطر، حيث ساهم في 6 أهداف، بتسجيله 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، ولا يتفوق عليه في الأهداف سوى كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي (5 أهداف وتمريرتين).



وبينما أشاد رونالدو بأداء ميسي في البطولة، غير أنه حذر من صعوبة مهمة التتويج بكأس العالم بالنسبة للاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات.

وقال رونالدو للصحفيين: "جميعنا نستحق ذلك، لن يعطيك أحد شيئا، مهما كانت قصتك".

وأضاف: "الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد لكنهم يلعبون معا، إنهم شرسون في الهجوم، وهناك ميسي الذي يحسم الأمور حينما يكون قريبا من منطقة الجزاء".

وتابع: "هل سأكون سعيدا إذا فاز ميسي بكأس العالم، بالطبع سأكون سعيدا له، لكن هناك منافسة كبيرة بين البرازيل والأرجنتين".

وختم: "لن أكون منافقا وأقول إنني سأكون سعيدا للأرجنتين، هذا ليس صحيحا".