مهند العنزي: المغرب لو تجاوزت فرنسا ستُتوّج بكأس العالم

اصطحب المدافع الدولي السابق والعين الحالي، مهند العنزي، نجله عبدالله إلى قطر لتشجيع المنتخب المغربي في مباراته الماضية ضد البرتغال، والتي انتهت نتيجتها لمصلحة أسود الأطلسي بهدف دون رد، وبلوغهم الدور نصف النهائي من البطولة.

وحرص مدافع العين على مشاهدة أكثر من مباراة في كأس العالم الحالية بقطر 2022، إذ تابع من قبل مباراة البرازيل ضد سويسرا والأرجنتين مع هولندا.

وقال مهند العنزي لـ«الإمارات اليوم»: «إن متعة متابعة كأس العالم تكون من داخل الملاعب، حيث التفاعل مع مشاعر وحماس الجماهير والتعرف بصورة أكبر الى الطريقة التي يؤدي بها اللاعبون داخل المستطيل الأخضر».

وأضاف: «أشجع منتخب البرازيل في أي ظهور دولي أو قاري أو عالمي له، وفي هذا المونديال انحزت بصورة أكبر للمنتخب المغربي الذي شدّ الأنظار إليه من أول مباراة أمام كرواتيا، وكنت أتحين أي فرصة لدعمه ومساندته في أي مباراة يلعبها بالمونديال، حتى جاءت الفرصة في لقاء البرتغال».

وأكمل: «كجماهير عربية نقف بكل طاقاتنا خلف المغرب في مباراة فرنسا، وأنا على ثقة بأنه سيحقق المستحيل في تلك المواجهة، ولو صعد إلى النهائي فلا أعتقد أنهم سيفوتون الفرصة في التتويج بالكأس».

وأكمل: «الظروف الحالية تخدم المنتخب المغربي، فهو يلعب بلا أي ضغوط، على العكس من المنتخبات التي يواجهها، ويحظى بدعم جماهيري كبير، سواء من أنصاره أو المشجعين العرب الموجودين في قطر، وهذا ما ساعد اللاعبين على تقديم 200% من مستواهم في كل مباراة».

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