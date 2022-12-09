تعرف إلى الأندية التي يفاضل بينها كريستيانو رونالدو.. ليس من ضمنها النصر السعودي

غادر المهاجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد الإنجليزي في الشهر الماضي عقب مقابلة مثيرة للجدل قال فيها إنه لا يحترم مدرب الفريق الهولندي إريك تن هاغ.



ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني أين ستكون وجهته المقبلة؟



ما الذي قاله رونالدو؟

قال رونالدو لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق إن مدرب يونايتد السابق أليكس فيرجسون أقنعه بالعودة إلى النادي مرة أخرى بعد أن سبق وفاز معه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة الأولى معه ما بين 2003 و2009.



وفي المقابلة قال رونالدو إنه كان على وشك الانضمام لمانشستر سيتي منافس يونايتد المحلي قبل تدخل فيرغسون.



كما أكد رونالدو أيضا التقارير التي تحدثت عن رفضه عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية إلى جانب عروض أخرى في نهاية الموسم الماضي من أجل البقاء في يونايتد.



خلال كأس العالم الحالية في قطر قالت وسائل إعلام إسبانية إن رونالدو يقترب من إبرام صفقة للانضمام إلى النصر السعودي مقابل 173 مليون جنيه إسترليني (211.65 مليون دولار) سنويا لكن اللاعب قال إن التقارير غير صحيحة.



لا يتوقع أن يقرر رونالدو (37 عاما) الاعتزال في الوقت الحالي بعد أن سبق له القول إن نسخة قطر الحالية ستكون أخر نهائيات لكأس العالم يشارك فيها لكنه ينوي الاستمرار في اللعب حتى بلوغه الأربعين.



وفيما يلي أبرز التوقعات فيما يتعلق بالوجهة التالية لرونالدو حسب أودزتشيكر:



تشيلسي..

رشحت وسائل إعلام بريطانية رونالدو للانضمام إلى تشيلسي في نهاية الموسم الماضي بينما يحتاج النادي اللندني إلى لاعب كبير في خط الهجوم. وقالت تقارير بريطانية إن تشيلسي ربما يجدد عرضه للحصول على خدمات اللاعب.



سبورتنج..

وكان رونالدو انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من سبورتنج البرتغالي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في 2003 وهو مبلغ قياسي على مستوى اللاعبين الناشئين في إنجلترا في هذا الوقت بعد أن شاهده فيرجسون وبقية الفريق في مباراة ودية.



وقالت دولوريس ألفيرو والدة رونالدو في وقت سابق إنها تتمنى رؤيته يعود من جديد للنادي البرتغالي الذي يتخذ من العاصمة لشبونة مقرا له.



نيوكاسل يونايتد..

قالت وسائل إعلام بريطانية إن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تشارك أطراف سعودية في ملكيته كشف عن رغبته في الحصول على خدمات رونالدو أيضا.



فريق أمريكي..

خلال مقابلة في 2020 قال ديفيد بيكام اللاعب السابق في مانشستر يونايتد والمشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي إن ناديه يطمح إلى ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورونالدو.

وأنهى الكثير من كبار اللاعبين مسيراتهم في الملاعب ضمن أندية أمريكية مؤخرا ولم يغلق رونالدو الباب أمام إمكانية اللعب لفريق أمريكي أيضا.



باريس سان جيرمان..

رونالدو يمكن أن يكون إضافة هائلة في خط هجوم باريس سان جيرمان الذي يضم فعليا أسماء كبيرة مثل ميسي ونيمار وكيليان مبابي إذا ما قرر شد الرحال إلى العاصمة الفرنسية.

لكن ناصر الخليفي رئيس النادي يبدو أنه أغلق الباب في وجه انضمام رونالدو عندما قال في مقابلة مع شبكة سكاي إن ناديه سعيد بما لديه في خط الهجوم "لكني أتمنى له كل توفيق. إنه لاعب رائع ومذهل".

وجاءت تصريحات الخليفي بعد أن استبعد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا إمكانية انضمام رونالدو إلى العملاق البافاري.