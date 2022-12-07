لائحة شرف المنتخبات العربية في المونديال.. المغرب يعانق الإنجاز

تحتفظ ذاكرة كأس العالم لكرة القدم بسجل حافل للمنتخبات العربية التي سجلت حضورها في المحفل العالمي، سواء بعدد المشاركات أو بوصولها إلى أدوار متقدمة، في وقت كتب فيه المنتخب المغربي تاريخياً حديثاً بوصوله إلى ربع النهائي كأول العرب، متفوقاً على جميع الأرقام العربية السابقة، وأمام «أسود الأطلس» حالياً فرصة لتعزيز إنجازهم في حال تخطي عقبة البرتغال.

وظلت شمس المنتخبات العربية ساطعة في المونديال، كما أنها لم تغب على الإطلاق منذ مونديال 1978، إذ شاركت ثمانية منتخبات عربية في بطولة كأس العالم منذ تأسيس المسابقة في عام 1930.

وتعتبر منتخبات المغرب والسعودية وتونس هي أكثر المنتخبات العربية مشاركة (خمس مرات)، كما تعد منتخبات السعودية والمغرب والجزائر هي الأكثر تحقيقاً للإنجاز في بطولة كأس العالم، بالتأهل إلى دور الـ16 في البطولة، قبل أن يحقق المغرب إنجازاً أول من أمس، بوصوله إلى ربع النهائي على حساب إسبانيا.

وقبل تأهل «أسود الأطلس»، أول من أمس، إلى ربع النهائي، كانت آخر إنجازات العرب هي تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم لعام 2014 في البرازيل، قبل أن يخرج على يد المنتخب الألماني الذي توج باللقب.

وسبقه في ذلك المنتخب السعودي في مونديال 1994، بوصوله هو الآخر إلى ثمن النهائي، فيما كان أول منتخب عربي يتأهل لهذا الدور هو المنتخب المغربي في مونديال 1986، لكنه في النسخة الحالية كتب تاريخياً جديداً بالوصول إلى ربع النهائي.

وعلى مستوى المشاركات، فقد غابت المنتخبات العربية عن النسخة الأولى، فيما بدأ الظهور من النسخة الثانية 1934، وكان أول منتخب عربي يشارك هو المصري، قبل أن يغيب العرب بعدها عن المحفل الكروي العالمي، حتى نسخة 1970 التي سجلت مشاركة المغرب.

وجاءت بطولة كأس العالم 2022 الجارية، لتكون بمثابة مونديال تاريخي للمنتخبات العربية، بعدما حققت أكبر استفادة ممكنة بمشاركتها عبر التاريخ، ووصلت إلى عدد كبير من الانتصارات خلال نسخة واحدة.

وجاءت انتصارات المنتخبات العربية في كأس العالم 2022، لتكون تاريخية خاصة إنها جاءت على حساب منتخبات عملاقة في عالم كرة القدم، ومعظمها حقق لقب كأس العالم من قبل مثل الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا، أو كان من المرشحين للتتويج بلقب النسخة الحالية مثل بلجيكا.

وتعتبر المشاركة العربية في كأس العالم 2022 الأوسع في التاريخ (قطر والسعودية وتونس والمغرب)، بالتساوي مع نسخة 2018 عندما شاركت السعودية ومصر وتونس والمغرب.

بدأ منتخب السعودية مسيرة الانتصارات العربية في كأس العالم 2022، بفوز تاريخي على الأرجنتين بالجولة الأولى من دور المجموعات، حيث حول الأخضر السعودي تأخره أمام رفاق النجم ليونيل ميسي بهدف لفوز بهدفين.

وجاء ثاني الانتصارات العربية في مونديال 2022 عن طريق منتخب المغرب، الذي حقق فوزاً مهماً في مشواره بكأس العالم، على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بنتيجة 2-صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وهو الفوز الذي قاد المغرب إلى ثمن نهائي المونديال، بعدما اقتنص «أسود الأطلس» نقطة تعادل ثمينة من منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في نسخة مونديال روسيا 2018، عقب انتهاء مباراة الجولة الأولى بينهما بالتعادل السلبي.

وكان الفوز الثالث للعرب في كأس العالم 2022 من نصيب منتخب تونس الذي حقق انتصاراً تاريخياً على منتخب فرنسا بطل كأس عالم 2018، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-صفر بالجولة الثالثة من دور المجموعات للمونديال، ولكن هذا الفوز لم يشفع لنسور قرطاج رغم حصده أربع نقاط في المجموعات، بتعادله السلبي مع الدنمارك والفوز على فرنسا، إلا أن منتخب أستراليا صعد على حسابه برصيد ست نقاط، متساوياً مع الديوك بالرصيد نفسه.

وبعد انتهاء دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، أصبح منتخب المغرب هو ممثل العرب الوحيد، في دور الـ16 من المونديال، بعدما ودعت منتخبات قطر والسعودية وتونس منافسات البطولة من الدور الأول.

ونجح «أسود الأطلس» في رفع مكانة العرب عالياً بالبطولة الأهم في عالم الساحرة المستديرة، وواصل كتابة التاريخ بفوز مستحق على منتخب إسبانيا بطل كأس العالم 2010، بركلات الترجيح، ليصبح منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يصل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم عبر التاريخ.

تاريخ المشاركة العربية في بطولة كأس العالم:

■ منتخب مصر: 1934، 1990، 2018.

■ منتخب المغرب: 1970، 1986، 1994، 1998، 2018 2022.

■ منتخب السعودية: 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022.

■ منتخب تونس: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022.

■ منتخب الجزائر: 1982، 1986، 2010، 2014.

■ الإمارات: 1990.

■ قطر: 2022.

■ الكويت: 1982.

■ العراق: 1986.

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