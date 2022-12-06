رمسة مونديال

مباريات

اعتاد لاعب أجنبي وآخر مقيم بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين الوجود في أحد المقاهي بعجمان لحضور مباريات كأس العالم رفقة وكيل أعمالهما لمتابعة مباريات المونديال، إذ تحرص إدارة المقهى على حجز مكان دائم لهم كونهم من المشاهير

فرق موسيقية

لفت الإقبال الكبير على الفرق الموسيقية المغربية الموجودة في الدولة وخصوصاً في دبي، والتي قرر عدد من أصحاب المقاهي الاستعانة بهم لإضفاء أجواء من التشجيع على مباراة أسود الأطلسي اليوم أمام إسبانيا في ظل الحضور الجماهيري الكبير للمغاربة لمباريات منتخب بلادهم.

السنغال

سادت أوساط لاعبي المنتخب السنغالي حالة من الحزن الشديد في غرفة تبديل الملابس عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب أمام إنجلترا بثلاثة أهداف نظيفة في الدور ثمن النهائي، إذ كانوا يأملون في إحداث مفاجأة إفريقية تاريخية أمام الإنجليز لكنهم ودعوا البطولة بهزيمة كبيرة.

مونديال

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للقوة البدنية التي تستضيفها الإمارات بتنظيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على تنظيم توقيتات المنافسات بحيث ينتهي معظمها قبل انطلاق مباريات كأس العالم وذلك لإتاحة الفرصة أمام ضيوف الدولة لمتابعة المباريات.

نهائي

قال مشجعون إن قرعة مونديال (قطر 2022) حرمتهم مشاهدة البرازيل والأرجنتين في نهائي المونديال لكونهما سيتقاطعان في نصف النهائي لو واصلا الانتصارات، وأن القرعة خدمت المنتخبات الأوروبية أكثر.

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