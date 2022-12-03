مفاجأة.. نيمار جاهز للمشاركة أمام كوريا الجنوبية

قال طبيب منتخب البرازيل لكرة القدم رودريغو لاسمار، إن لاعب الفريق نيمار قد يبدأ تدريبات الكرة اليوم السبت، حتى يكون جاهزاً للمشاركة في مواجهة كوريا الجنوبية الإثنين المقبل، في ثمن نهائي مونديال 2022 في قطر.



ويعاني نيمار من إصابة في أربطة الكاحل منذ مواجهة صربيا في مستهل دور المجموعات بالمونديال.



وقال لاسمار: "نيمار لديه فرصة في المشاركة بثمن النهائي، يجب الانتظار، تتبقى 72 ساعة على المباراة المقبلة، نتمنى أن يتمكن السبت من التدرب بالكرة ثم سنرى كيف تتطور حالته".



وأكد لاسمار أن أليكس ساندرو الذي يعاني من إصابة عضلية أيضاً سوف يتبع نفس خطوات نيمار بينما يتحسن دانيلو وبدأ التدريبات بالكرة وقد يشارك اليوم في التدريب الجماعي.