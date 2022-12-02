العرب «بصمة المونديال» واسألوا الأرجنتين وفرنسا وبلجيكا

أكد رياضيون ومحللون فنيون أن المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022 خصوصاً المغرب والسعودية وتونس ظهرت بمستوى فني متطور وتركت بصمة مميزة، مشددين على أنه أفضل ظهور فني لمنتخبات عربية تشارك في بطولة كأس عالم لاسيما المنتخب المغربي الذي شرف الكرة العربية بعدما تصدر مجموعته السادسة بجدارة، وتأهل للدور ثمن النهائي كما أن السعودية وتونس ظهرا بصورة لافتة، مشيرين إلى أنه باستثناء المنتخب القطري مستضيف البطولة والذي ودع المنافسة مبكراً فقد حققت المنتخبات الثلاثة انتصارات تاريخية بعد فوز «الأخضر» على الأرجنتين في الجولة الأولى بكل تاريخها الكروي، فيما فاز المغرب على بلجيكا «المنصف الثاني عالمياً»، وقهر المنتخب التونسي نظيره الفرنسي «حامل اللقب»، معتبرين أن «النتائج التي حققها العرب لم تأتِ صدفة وإنما بالأداء الفني المتطور».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب المغربي لم يخيب آمال الجماهير العربية بل شرف الكرة العربية في هذا المونديال، وحصد بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي بجدارة بعد تصدره لمجموعته ليكون المنتخب العربي الوحيد الذي يواصل مشواره في البطولة وعلى صعيد منتخبي السعودية وتونس فإنه ورغم خروجهما إلا أنهما استحقا الاحترام وودعا البطولة بشرف».

ويحمل «أسود الأطلس» الذي سيواجه إسبانيا في ثمن النهائي آمال العرب الأخيرة بالتأهل للدور الثاني بالمونديال، بعد خروج كل من قطر وتونس والسعودية من الدور الأول.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة بسبع نقاط ليصل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعدما كانت المرة الأولى قبل نحو 36 عاماً في مونديال «المكسيك 86» التي تصدر فيها أيضاً مجموعته بأربع نقاط.

وبالعودة لنتائج المنتخبات العربية في البطولة، فقد حقق المنتخب المغربي الفوز في مباراتين أمام بلجيكا 2-صفر، وكندا 2-1، وتعادل في مباراة واحدة سلبياً أمام كرواتيا، ولم يخسر حتى الآن، وتأهل لدور ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة السادسة بسبع نقاط، وسجل أربعة أهداف فيما استقبلت شباكه هدفاً واحداً من نيران صديقة.

فيما حقق المنتخب السعودي انتصاراً تاريخياً على الأرجنتين 2-1 لكنه خسر في مباراتين أمام المكسيك 1-2 وأمام بولندا صفر-2 محتلاً المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة.

وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بعدما فاز على فرنسا 1-صفر وتعادل أمام الدنمارك سلبياً وخسر أمام استراليا صفر- 1 في حين ودع المنتخب القطري البطولة مبكراً، وحل في المركز الأخير في المجموعة الأولى دون رصيد بعدما خسر في المباريات الثلاث أمام الإكوادور صفر-2 وأمام السنغال 1-3 وأمام هولندا صفر-2.

النتائج العربية ليست صدفة

أكد المدير الفني لنادي البطائح والخبير الفني في «فيفا» عبدالله حسن أن المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال ظهرت بمستوى فني متطور مثل السعودية والمغرب وتونس، وقال: «المنتخبات العربية في هذه البطولة أثبتت أن هناك تطوراً في الكرة العربية وأن النتائج التي حققها العرب في هذا المونديال لم تتحقق بمحض الصدفة وإنما بالأداء الفني الذي يعكس مدى تطور الكرة العربية». وأضاف «عقلية اللاعبين العرب في هذه البطولة اختلفت كثيراً كما أن ثقافة المجهود واللعب تحت الضغط كان واضحاً جداً بالنسبة للاعبين العرب رغم فارق الخبرة وبعض الجزئيات الفنية بينهم وبين لاعبي المنتخبات الأخرى».

المنتخب السعودي تأثر بغياب المصابين

اعتبر مدرب عجمان والظفرة السابق عبدالوهاب عبد القادر أن المنتخبات العربية قدمت صورة مشرفة للكرة العربية، معتبرا أنه باستثناء المنتخب القطري الذي يضم عناصر جيدة لكنه لم يظهر بالمستوى الذي كان متوقع منه في هذه البطولة، فإن كل من المنتخبين السعودي والمغربي دخلا البطولة بقوة وكذلك المنتخب التونسي الذي أنهى مشواره في البطولة بانتصار تاريخي على فرنسا. وقال: «إن المنتخب السعودي الذي ظهر بمستوى فني مميز لكنه تأثر بغياب أبرز لاعبيه مثل سلمان الفرج وياسر الشهراني بداعي الإصابة في حين المنتخب المغربي يضم في صفوفه لاعبين منسجمين لذلك قدم اداء مميز وصعد للدور الثاني بجدارة وأن الفرصة مواتية أمامه للذهاب بعيدا في هذا المونديال».

المغرب أثبت أنه يستحق اللعب مع الكبار

قال مدير فريق النصر السابق والمحلل الفني، خالد عبيد، إنه باستثناء المنتخب القطري الذي ظهر بصورة متواضعة ولم يكن مقنعاً في هذه البطولة إلا أن المنتخبات العربية الأخرى مثل المغرب والسعودية وتونس حققت ظهوراً مميزاً وقدمت نفسها في هذا المونديال، معتبراً أن المغرب حقق صدارة مستحقة، وأنه يستحق اللعب مع الكبار كونه يضم نجوماً كباراً. وأضاف خالد عبيد «المنتخب السعودي حقق انتصاراً تاريخياً رغم أنه لعب في مجموعة تضم منتخبات كبيرة ولديها لاعبون يمتازون بالخبرة مثل الأرجنتين والمكسيك وكذلك بولندا».

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