خبر حزين لجمهور الأرجنتين.. أهم لاعب مهدد بالغياب أمام أستراليا

يحيط الغموض بموقف نجم كرة القدم الأرجنتيني آنخل دي ماريا من المشاركة في مباراة منتخب بلاده السبت أمام المنتخب الأسترالي في الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.



وعانى دي ماريا 34 عاماً من إصابة في عضلات الفخذ اضطرته للخروج في الدقيقة 59 من مباراة فريقه أمام المنتخب البولندي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في البطولة، والتي فاز فيها المنتخب الأرجنتيني 2 /صفر.



وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن إصابة دي ماريا ليست خطيرة.



ويمتلك ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتين بعض البدائل حال تأكد غياب دي ماريا عن مباراة السبت.



وهذه البدائل هي لاوتارو مارتينيز وآنخل كوريا وأليخاندرو جوميز وباولو ديبالا وتياجو ألمادا، حيث يمكن لسكالوني الدفع بأي منهم بدلا من دي ماريا إلى جوار ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.