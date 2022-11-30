رسمياً.. السعودية تعلن حقيقة تقدمها بطلب استضافة كأس العالم مع مصر واليونان

أكدت وزارة السياحة السعودية الأربعاء، أن المملكة لم تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع مصر واليونان.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية، تهتم دائماً باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويأتي النفي السعودي الرسمي اليوم الأربعاء بعد ساعات من إعلان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن المملكة تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع مصر واليونان.

وقال الخطيب في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" أمس الثلاثاء : "ندرس تقديم عرض مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 ونتمنى أن يكون عرضًا ناجحًا. بالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد، وأنا أعلم أنه بحلول ذلك الوقت سيكون لدى المملكة أحدث الملاعب ومناطق المشجعين".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن المملكة لم تقدم أي عرض من أجل استضافة كأس العالم عام 2030، كاشفًا عن خطط المملكة المستقبلية.

وقال الأمير عبد العزيز خلال تصريحات لشبكة "سي.ان.ان" أثناء تواجده مع بعثة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022: "ليس لدينا عرض حتى الآن بشأن استضافة كأس العالم 2030، ولكن ما نركز عليه الآن هو تقديم عرض لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس آسيا 2027 للرجال".

وتابع: "فزنا أيضًا بعرض استضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، لذلك ينصب تركيزنا حاليًا على كيفية تجهيز الملاعب وكيفية تجهيز البنية التحتية لاستضافة الحدثين".