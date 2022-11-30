احتمالات التأهل في جميع مجموعات كأس العالم.. وشروط كسر التعادل في النقاط

تتواصل منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022، بعدما تم انتهت مباريات المجموعتين الأولى والثانية بتأهل كل من هولندا والسنغال وإنجلترا وأميركا.

وفي ما يأتي احتمالات التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022:

- المجموعة الثالثة –

الأربعاء 30 /نوفمبر

بولندا (4) - الأرجنتين (3)، السعودية (3) - المكسيك (1)

- بولندا بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل. ستقصى بحال خسارتها وفوز السعودية على المكسيك. بحال خسارتها وتعادل السعودية، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. بحال خسارتها وفوز المكسيك، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما.

- الأرجنتين تضمن التأهل بحال الفوز. سيكون تعادلها كافياً بحال تعادل الأرجنتين والمكسيك. سيقصيها التعادل بحال فوز السعودية. بحال تعادلها وفوز المكسيك، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. ستقصى بحال الخسارة.

- السعودية تضمن التأهل بحال الفوز. سيكفيها التعادل بحال فوز بولندا على الأرجنتين. بحال انتهاء المباراتين بالتعادل ستقصى من المنافسة. بحال تعادلها وخسارة بولندا، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. ستقصى بحال الخسارة.

- المكسيك ستتأهل بحال فوزها تزامناً مع خسارة الأرجنتين، أو تزامناً مع تعادل الأرجنتين شرط أن يصبّ فارق الأهداف بينهما في مصلحتها، أو تزامناً مع خسارة بولندا شرط أن يصب فارق الاهداف بينهما في مصلحتها.

- المجموعة الرابعة –

الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر

أستراليا (3) - الدنمارك (1)، تونس (1) - فرنسا (6)

- فرنسا ضمنت تأهلها بعد الجولة الثانية. ستضمن الصدارة باستثناء خسارتها وفوز أستراليا وألا يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها.

- أستراليا تتأهل بحال الفوز. سيكون تعادلها كافياً شرط عدم فوز تونس.

- الدنمارك بحاجة للفوز لضمان التأهل، باستثناء فوز تونس التي ستتعادل معها بأربع نقاط، وعندها يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه.

- تونس بحاجة للفوز تزامناً مع عدم فوز أستراليا، وأن يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها.

- المجموعة الخامسة –

الخميس 1 ديسمبر

اليابان (3) - إسبانيا (4) - ألمانيا، كوستاريكا (3) - ألمانيا (1)

- إسبانيا تتأهل بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف إلا إذا فازت كوستاريكا.

- اليابان تتأهل بحال فوزها. تتأهل أيضاً بحال تعادلها تزامناً مع التعادل في المباراة الثانية.

ستقصى بحال خسارتها، أو بحال تعادلها تزامناً مع فوز كوستاريكا على ألمانيا. يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه بحال تعادلها وفوز ألمانيا.

- كوستاريكا تتأهل بحال فوزها على ألمانيا. التعادل يضمن لها العبور بحال فوز إسبانيا، أو بحال خسارة إسبانيا وكان فارق الأهداف لمصلحتها. التعادل في المبارتين يقصي كوستاريكا وبحال خسارتها أيضاً.

- ألمانيا يجب أن تفوز لتدخل في حسابات التأهل. فوزها تزامناً مع فوز إسبانيا سيؤهلها. فوزها تزامناً مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير.

- المجموعة السادسة –

الخميس 1 ديسمبر

كرواتيا (4) - بلجيكا (3)، كندا (صفر) - المغرب (4)

- كرواتيا تتأهل بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها، ستتأهل شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما.

- المغرب يتأهل بحال فوزه أو تعادله. بحال خسارته: سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

- بلجيكا ستضمن التأهل بحال فوزها على كرواتيا. ستقصى بحال خسارتها. بحال تعادلها: ستتأهل إذا خسر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحتها.

- كندا فقدت الأمل بالتأهل بعد الجولة الثانية.

- المجموعة السابعة –

الجمعة 2 ديسمبر

صربيا (1) - سويسرا (3)، الكاميرون (1) - البرازيل (6)

- البرازيل ضمنت تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها وفوز سويسرا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

- سويسرا ستتأهل بحال فوزها. ستتأهل بحال تعادلها باستثناء فوز الكاميرون وألا يصبّ فارق الاهداف في مصلحتها. ستقصى بحال خسارتها.

- صربيا والكاميرون بحاجة للفوز للدخول في حسابات التأهل. بحال فوزهما سوياً، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير. صربيا ستتأهل بحال فوزها وعدم فوز الكاميرون على البرازيل.



- المجموعة الثامنة –

الجمعة 2 ديسمبر

كوريا الجنوبية (1) - البرتغال (6)، غانا (3) - الأوروغواي (1)

- البرتغال ضمنت تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها وفوز غانا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.

- غانا ستتأهل بحال فوزها على الأوروغواي. بحال تعادلها ستتأهل إذا لم تفز كوريا الجنوبية، وإذا فازت الأخيرة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

- ستقصى الأوروغواي وكوريا الجنوبية بحال الخسارة أو التعادل. بحال فوزهما سوياً يم اللجوء إلى فارق الأهداف.

شروط التأهل وكسر التعادل في النقاط:

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي

بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

- فارق الأهداف

- عدد الأهداف

- عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة

- فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

- عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

- ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)

بحال استمرار التعادل: سحب القرعة