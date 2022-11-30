ديفيز «أسرع هدف».. مونتاري «تاريخي» وميسي يساوي مارادونا

فتح التاريخ أبوابه في الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في الدوحة لتسجيل فصل جديد من الأرقام الفردية، بخلاف الجولة الأولى التي هيمنت فيها المنتخبات على أغلبية الأرقام، لكن الجولة الثانية كانت فرصة لدخول عدد كبير من اللاعبين لتاريخ المونديال سواء بأرقام إيجابية أو سلبية.

وأصبح لاعب المنتخب الكندي ألفونسو ديفيز صاحب أسرع هدف في المونديال الحالي بعدما سجل هدفه أمام كرواتيا بعد 67 ثانية فقط، وبات لاعب المنتخب القطري محمد مونتاري صاحب أول هدف في تاريخ مشاركات المنتخب القطري بعد إحرازه في مرمى منتخب السنغال، فيما سجل لاعب المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول هدف شخصي له على الإطلاق في بطولة كأس العالم، في وقت يملك اللاعب 600 هدف في مسيرته الكروية في مشواره الكروي في المجمل.

وبدوره عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم دييغو أرماندو مارادونا في عدد المشاركات بـ21 مباراة بعد أن ظهر في مباراة المكسيك، ونجح المغربي عبدالحميد صابيري في تسجيل أول هدف من ركلة حرة مباشرة في تاريخ مشاركات «أسود الأطلس» في كأس العالم على الإطلاق.

وعادل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بعد تسجيله لثلاثية بنهاية الدور الأول عدد أهداف الأسطورة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي، كما أصبح كذلك أكثر لاعب تحت 25 عاماً يسجل أهداف في كأس العالم «8 أهداف» أكثر من الأسطورة البرازيلية بيليه «7 أهداف».

وبات لاعب المنتخب الأسترالي ميتشيل ديوك أول لاعب من فريق الدرجة الثانية يسجل هدفاً في كأس العالم 2022، إذ أحرز في مرمى المنتخب التونسي، وكان مدرب «الكنغارو» استدعى اللاعب على الرغم من أنه يلعب مع فريق فاغيانو أوكاياما ضمن دوري الدرجة الثانية الياباني.

وأصبح التونسي حنبعل المجبري ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب تونس يشارك في كأس العالم بعمر 19 عاماً و305 أيام منذ ياسين الشيخاوي بعمر 19 عاماً و265 يوماً، وبات الكاميروني فينسنت أبوبكر أول بديل إفريقي يسجل ويصنع في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم، بعد هدفه وصناعته لهدف في مباراة فريقه أمام صربيا.

وبات لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري ثاني لاعب في تاريخ «الأخضر» يهدر ركلة جزاء في كأس العالم، بعد فهد المولد الذي كان قد أضاع ركلة جزاء أمام منتخب مصر في مونديال روسيا 2018.

• مبابي يعادل الأسطورة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي بعد تسجيله ثلاثية في الدور الأول.

الأكثر صناعة للأهداف:

ثيو هرنانديز (فرنسا): هدفان.

هاري كين (إنجلترا): هدفان.

برونو فرنانديز (البرتغال): هدفان.

أندريا زيفكوفيتش (صربيا): هدفان.

إيفان بيريسيتش (كرواتيا): هدفان.

جوردي ألبا (إسبانيا): هدفان.

الأضعف دفاعاً:

كوستاريكا 7 أهداف.

إيران 6 أهداف.

صربيا 5 أهداف.

غانا 5 أهداف.

الأكثر تسديداً:

فرنسا 44 تسديدة.

ألمانيا 37 تسديدة.

البرازيل 36 تسديدة.

كندا 30 تسديدة.

الهدافون:

إينير فالنسيا (الإكوادور) 3 أهداف.

كليان إمبابي (فرنسا) 3 أهداف.

الأكثر تمريراً:

إيميريك (إسبانيا) 251 تمريرة.

رودريغو (إسبانيا) 246 تمريرة.

ستونز (إنجلترا) 206 تمريرات.

الأقوى هجوماً:

إسبانيا 8 أهداف.

إنجلترا 6 أهداف.

فرنسا 6 أهداف.

البرتغال 5 أهداف.

غانا 5 أهداف.

الحراس الأكثر تصدياً:

فانيا سافيتش (صربيا) 12 تصدياً.

يان سومر (سويسرا) 9.

وايتشك سشيزني (بولندا) 9.



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