السنغال والإكوادور في سباق إلى دور الـ 16

يخوض منتخبا السنغال والإكوادور مواجهة ساخنة بينهما، اليوم، من أجل الصعود لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في قطر.

ويلتقي المنتخبان في ختام منافسات المجموعة الأولى.

الصراع يبدو على أشده بين منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال، لاقتناص تذكرتي الصعود عن تلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويتقاسم منتخبا هولندا والإكوادور الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، حيث يملكان فارق الأهداف نفسه، وكلاهما سجل 3 أهداف، وسكن شباكهما هدف واحد، ويتقدمان بفارق نقطة على منتخب السنغال، صاحب المركز الثالث.

وستكون نقطة التعادل كافية لمنتخب الإكوادور، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، من أجل اجتياز دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الإنجاز ذاته بنسخة ألمانيا 2006.

وخطف المنتخب الإكوادوري الأضواء إليه في المونديال، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به في المجموعة، حيث حقق فوزاً مستحقاً 2-صفر على قطر في المباراة الافتتاحية، وظهر بصورة رائعة أمام المنتخب الهولندي في مباراتهما بالجولة الثانية بالتعادل 1-1.

ويدين منتخب الإكوادور بفضل كبير في ظهوره المميز بالبطولة إلى نجمه المخضرم إينير فالنسيا، الذي أحرز جميع أهداف الفريق الثلاثة في النسخة الحالية حتى الآن.

في المقابل، يخوض المنتخب السنغالي، الذي يلعب في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، للصعود إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، بعد مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، التي شهدت بلوغه دور الثمانية.

وتبحث السنغال عن الانتصاره الأول على أحد منتخبات قارة أميركا الجنوبية في كأس العالم، بعدما تعادل 3-3 مع أوروغواي بنسخة 2002، وخسر صفر-1 أمام كولومبيا في روسيا 2018.

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