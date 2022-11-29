فييرا: المونديال ممتع.. ومستوى رونالدو لا يليق بتاريخه

أكد المدرب البرازيلي جورفان فييرا، أن كل شيء يبدو ممتعاً في كأس العالم قطر 2022 باستثناء غياب المنتخب الإيطالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «غياب المنتخب الايطالي عن منافسات المونديال خسارة كبيرة لكأس العالم، لما يقدمه اللاعبون الايطاليون من حماس وشغف وروح عالية تقوي من المردود الفني والتنافسي للمباريات، لذلك نحن نفتقد إيطاليا».

وأضاف: «المستوى الفني الحقيقي للكثير من المنتخبات لم يظهر واضحاً حتى الآن، وهنالك الكثير من المنتخبات لم تقدم المعروف عنها، وعلى سبيل المثال فقد عانت ألمانيا والأرجنتين كما أن البرازيل أيضاً عانت في الشوط الاول بسبب اللعب الدفاعي الجيد من صربيا، والاداء الى الآن متوسط لجميع المنتخبات».

ووصف فييرا المستوى الفني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمتوسط ولا يليق بتاريخه، وأنه يجب ان يقدم افضل وأكثر من ذلك رغم كونه يلعب تحت ضغط الإعلام بسبب انفصاله عن مانشستر يونايتد، ولم نشاهده يلعب جيداً لكنه سيتحسن».

وأوضح: «على رونالدو أن يقدم الكثير لكي يخفف من ضغط الشارع الرياضي بسبب تصريحاته الاعلامية الأخيرة التي قادته للانفصال عن مانشستر يونايتد».

وبخصوص المنتخبات الأربعة المتوقع وصولها لدور نصف النهائي قال: «ليس بالامر السهل التوقع بسبب وجود بعض المنتخبات التي من الممكن ان تحدث مفاجآت، ولا أزال أقول إن الارجنتين والبرازيل وإنجلترا تلعب كرة قدم جميلة، ويمكن بلوغهم مع إسبانيا لدور الأربعة».

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