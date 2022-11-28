كوستاريكا تصعق اليابان بهدف متأخر من فولر

وجّهت كوستاريكا ضربة قوية إلى آمال اليابان في بلوغ دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم، وتعافت من خسارتها المذلة أمام إسبانيا، لتحقق فوزاً مفاجئاً 1-صفر في المجموعة الخامسة، أمس.

وصعق هدف كيشر فولر، في الدقيقة 81، من أول محاولة لكوستاريكا على المرمى في مباراة مملة، جماهير اليابان التي كانت تقرع الطبول في الاستاد لتصبح المجموعة مفتوحة على مصراعيها.

وأدى انتصار اليابان التاريخي على ألمانيا في المباراة الافتتاحية، إضافة إلى هزيمة كوستاريكا 7-صفر أمام إسبانيا، إلى تمهيد الطريق أمام الفريق الآسيوي للتأهل لدور الـ16 قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات.

لكن التشكيلة الأساسية التي تغيرت كثيراً فشلت في التألق، وباتت آمال اليابان في التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الرابعة معلقة الآن على نتيجة مباراتها الأخيرة أمام إسبانيا، الخميس المقبل.

وتتساوى كوستاريكا في رصيد النقاط الآن مع اليابان، ولكل منها ثلاث نقاط، وتملك فرصة للتأهل لدور الـ16.

وكان الشوط الأول مملاً، واختبر صبر جماهير اليابان التي كانت تقرع طبولها مرتدية القمصان الزرقاء في أحد طرفي استاد أحمد بن علي.

وبعد نهاية الاستراحة مباشرة، بدت اليابان أكثر تهديداً على مرمى كوستاريكا، حيث اختبر هيدماسا موريتا أخيراً كيلور نافاس بمحاولة أبعدها الحارس المخضرم.

وحاصرت اليابان كوستاريكا في نصف ملعبها، وبدا أنه مسألة وقت حتى يسفر الضغط عن هدف، لكن في اختراق نادر، فشل دفاع اليابان في إبعاد تسديدة فولر التي لمسها الحارس شويتشي جوندا، لكنه لم يتمكن من التصدي لها لتسكن مرماه.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.