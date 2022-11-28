بونو شعر بدوار قبل مواجهة بلجيكا وسيشارك أمام كندا

قال طبيب المنتخب المغربي عبدالرزاق هيفتي، إن الحارس ياسين بونو شعر بدوار قبل مواجهة بلجيكا أمس، لكن حالته الصحية جيدة وسيشارك أمام كندا في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وبدأ وليد الركراكي مدرب المغرب مباراة بلجيكا بالحارس البديل منير الكجوي بشكل مفاجئ، رغم الإعلان عن وجود بونو في التشكيلة الأساسية كالمعتاد أمام بلجيكا. لكن طبيب الفريق قال في مقابلة عقب الانتصار على بلجيكا لمحطة الرياضية التلفزيونية المغربية «لقد شعر بدوار وتحدثت مع المدرب الركراكي بشأن عدم الدفع به في المباراة، لكنه بصحة جيدة حالياً وسيشارك أمام كندا بنسبة 100%». وتألق حارس إشبيلية في التعادل السلبي مع كرواتيا بالجولة الأولى للمجموعة السادسة لكنه شعر بالدوار خلال الإحماء. وسجل البديلان عبدالحميد صبيري وزكريا أبوخلال في الشوط الثاني، ليفوز المغرب 2-صفر على بلجيكا في مفاجأة كبيرة ليعزز فرصه في التأهل لدور الـ16 لأول مرة منذ نسخة 1986 في المكسيك.

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