تونس تهدر «فرصة مونديالية» وتخسر من أستراليا

عقّدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها كثيراً بخسارتها أمام أستراليا صفر-1 أمس على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم. وسجّل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون السعودي سابقاً وفاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك من ضربة رأسية (23).

واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة بتعادل ثمين أمام الدنمارك (صفر-صفر)، فيما تعرّضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 4-1.

وتقلصت آمال تونس بشكل كبير في بلوغ ثمن النهائي، خصوصاً أنها تلاقي فرنسا بطلة العالم في الجولة الأخيرة.

وفي ثلاث مواجهات بينهما، فازت أستراليا 3-صفر ودياً في 1997، وتونس 2-صفر في كأس القارات 2005. وعلّق مدرب تونس جلال القادري على الخسارة، قائلاً: «مرّة أخرى افتقدنا للنجاعة الهجومية. هذه هي أحكام الكرة. في المستوى العالي يجب أن تصنع الفارق من أنصاف الفرص».

بدوره، قال المدافع ياسين مرياح: «أحببنا أن نسجّل لكن الكرة عاكستنا. ضيّعنا شوطاً كاملاً، ولم ندخل أجواء المباراة».

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.