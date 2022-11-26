فييرا: استمرار مفاجآت السعودية ليس مستبعداً في قطر

قال المدرب البرازيلي الشهير جورفان فييرا، إن «الفوز الكبير الذي حققه منتخب السعودية على الأرجنتين يعد مفاجأة كبيرة في كأس العالم في قطر». وأضاف: «أتمنى أن تستمر مفاجآت المنتخب السعودي في المونديال». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أن السعوديين قدموا مباراة مميزة وقوية وخطفوا الفوز، فإن النتيجة تعد مفاجأة، إذ جاء الفوز على حساب منتخب هو بطل سابق لكأس العالم، ومن أبرز المرشحين في النسخة الحالية، ولديه لاعبون مميزون منهم ليونيل ميسي». وأضاف أن «استمرار انتصارات السعودية ليس بالأمر المستبعد، رغم أنها في مجموعة صعبة وقوية». وبخصوص المستوى الذي ظهر به ليونيل ميسي في مباراة السعودية قال: «كان وضعاً صعباً بالنسبة له، وكانت النتيجة مفاجئة له وللجميع، فقد لعب هذا اللاعب المميز في أكبر ملاعب العالم وأمام ملايين من جماهير الأندية والمنتخبات الأخرى، وكان مميزاً وممتعاً، لكن النتائج مختلفة، وهنالك أيام جيدة وأخرى سيئة لكل لاعب، والحقيقة أنها كانت لحظات صعبة عليه حين خسر أمام المنتخب

السعودي».

كانت لحظات صعبة على ميسي حين خسر أمام المنتخب السعودي.

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