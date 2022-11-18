بث مباشر لمباريات مونديال 2022 على رحلات «طيران الإمارات»

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستبث جميع مباريات كأس العالم «قطر 2022» مباشرة على جميع رحلاتها. وقالت في بيان صحافي إن الركاب على متن جميع الدرجات سيستمتعون بالمباريات على شاشاتهم الشخصية على قناة «سبورت 24»، عبر نظام «طيران الإمارات» الترفيهي، وكذلك على الشاشة الكبيرة في الصالون الجوي على طائرات A380، وفي صالاتها الخاصة في المطارات العالمية. ويبدأ بث المباريات مع انطلاق الحدث 20 الجاري، وحتى المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل. وجهّزت «طيران الإمارات» أكثر من 200 طائرة بإمكانات استقبال البث التلفزيوني الحي، بما في ذلك قناتا الرياضة «سبورت 24» و«سبورت 24 إكسترا». ويمكن لركاب «طيران الإمارات» أيضاً، قبل صعودهم إلى الطائرات، مشاهدة المباريات في صالاتها الخاصة، التي تعدّ أماكن مثالية للاسترخاء والانتعاش قبل الرحلة، ويمكن دخولها مجاناً لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال، وكذلك أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في «سكاي واردز طيران الإمارات». ويمكن لأعضاء الفئة الفضية أيضاً دخول صالة «طيران الإمارات» لدرجة الأعمال في دبي. أما مسافرو الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية، فيمكنهم الدفع لدخول الصالة والاستمتاع بالمباريات مع مشروبات باردة ووجبات خفيفة غير محدودة. وتوفر صالات «طيران الإمارات» بوفيه طعام سخياً ومشروبات متنوعة، إضافة إلى مرافق استحمام وخدمة (واي فاي) مجانية ومركز أعمال خاص. يذكر أن نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice) نال التكريم كأفضل نظام ترفيه جوي في العالم من قبل العديد من كيانات السفر والطيران، وقد حصل أخيراً على جائزة اختيار الركاب كأفضل نظام ترفيه جوي عالمي في APEX 2023، واستأثر للمرة 17 على التوالي بجائزة أفضل نظام ترفيه جوي في العالم في Skytrax 2022. ويمكن لمسافري «طيران الإمارات» في جميع الدرجات تصفح مكتبة الترفيه ذات المستوى العالمي مع أكثر من 5000 قناة عند الطلب، توفر ما يزيد على 1700 فيلم حديث وكلاسيكي و1500 ساعة من البرامج التلفزيونية، والأخبار الحية، إضافة إلى الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية بـ45 لغة.

أحداث رياضية عالمية مباشرة على «سبورت 24»

تقدم قناة «سبورت 24»، على متن رحلات «طيران الإمارات»، بثاً لأحداث رياضية عالمية، منها مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز وأبطال أوروبا والدوري الأوروبي وبطولة كرة القدم الآسيوية، كما تبث أحداث رياضية عالمية، منها كأس العالم للرجبي للسيدات، وكأس العالم T20 في الكريكيت للرجال، والألعاب الأولمبية، والدوري الوطني لكرة القدم NFL، ودوري الاتحاد الوطني لكرة السلة NBA، ودوري الهوكي الوطني NHL، وبطولات الغولف الكبرى ومباريات غران سلام في التنس، إضافة إلى الإبحار وسباقات الخيل ورياضة السيارات. ويمكن للمسافرين عرض جداول المباريات الكاملة مسبقاً على emirates.com، والتخطيط لمشاهدتها على الطائرة.

جهّزت «طيران الإمارات» أكثر من 200 طائرة بإمكانات استقبال البث التلفزيوني الحي.