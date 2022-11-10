مونديال 2022: الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب المغرب.. وعودة حمد الله الأبرز

وجه مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي اليوم الدعوة إلى مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، بعد غياب لسنوات بسبب خلافات مع المنتخب.وتأتي عودة حمد الله إلى لائحة الـ26 لاعبا التي أعلن عنها الركراكي غداة تصريحات إعلامية لحمد الله قدم فيها "اعتذاره" عن مغادرة معسكر المنتخب في 2019، معتبرا أنها كانت "نقطة سوداء" في مساره.

ووجه مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الخميس الدعوة إلى مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، بعد غياب لسنوات بسبب خلافات مع المنتخب. وتأتي عودة حمد الله إلى لائحة الـ26 لاعبا التي أعلن عنها الركراكي غداة تصريحات إعلامية لحمد الله قدم فيها "اعتذاره" عن مغادرة معسكر المنتخب في 2019، معتبرا أنها كانت "نقطة سوداء" في مساره.

وتحدثت وسائل إعلام محلية حينها عن خلافات بين المهاجم السابق لنادي أولمبيك آسفي ولاعبين آخرين في المنتخب الذي كان يشرف عليه الفرنسي هيرفيه رونار.

وظل غائبا منذ ذلك الوقت عن أسود الأطلس، فيما طالبت وسائل إعلام محلية مؤخرا بعودته لتعزيز صفوف المنتخب في مشاركته السادسة في المونديال، ضمن مجموعة تضم كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا. وقال حمد الله في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع إنه "يحلم بأن يلعب كأس العالم مثل جميع اللاعبين"، موضحا أنه تواصل مع الركراكي ومساعده رشيد بنمحمود "وفتحت صفحة جديدة مع المنتخب". وأضاف "إذا كنت مع المنتخب سأعطي كل ما لدي وأكثر".

وحمد الله هو ثالث لاعب يعود إلى صفوف المنتخب المغربي منذ تعيين الركراكي مدربا له قبل ثلاثة أشهر خلفا للبوسني وحيد خليلودجيتش، بعد نجم تشلسي الإنكليزي حكيم زياش ومدافع بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي اللذين غابا عن صفوف المنتخب في الأعوام الأخيرة لأسباب انضباطية. وقال الركراكي خلال كشفه عن التشكيلة النهائية "اشتغلنا كثيرا مع الطاقم على هذه اللائحة وبالنسبة إلينا هي الأفضل للدفاع عن ألوان المنتخب".

وأضاف أنه فضل عدم عقد ندوة صحافية للإعلان عنها "كي نظل مركزين مع المجموعة"، مؤكدا عزمه على "تحقيق شيء كبير" مع المنتخب. وضمت التشكيلة جل الأسماء الأساسية التي حملت قميص المغرب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها نجومه المحترفون في أوروبا مثل مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي والقائد رومان سايس (بشيكتاش التركي)، وحارس مرمى اشبيلية الإسباني ياسين بونو وزميله في النادي الأندلسي يوسف النصيري، ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي أمين حارث.

وشهدت التشكيلة عودة قطب دفاع وست هام يونايتد الإنكليزي نايف أكرد العائد إلى الملاعب الأسبوع قبل الماضي عقب تعافيه من الإصابة، واستدعاء لاعب وسط جانك البلجيكي الواعد بلال القنوس (18 عاما) للمرة الأولى. واستبعد الركراكي الثلاثي الهجومي أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي) وريان مايي (فيرينتسفاروش المجري) ومنير الحدادي (خيتافي الإسباني).

هنا التشكيلة:

- حراسة المرمى: ياسين بونو (اشبيلية الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)، منير المحمدي القجوي (الوحدة السعودي)

- الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، نايف أكرد (وست هام الإنكليزي)، رومان سايس (بشيكتاش التركي)، أشرف داري (بريست الفرنسي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، بدر بانون (قطر القطري)

- الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، عبد الحميد صابيري (سمبدوريا الإيطالي)، سليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، عز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)، بلال القنوس (جانك البلجيكي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)

- الهجوم: حكيم زياش (تشلسي الإنكليزي)، سفيان بوفال (أنجيه الفرنسي)، أمين حارث (اولمبيك مارسيليا الفرنسي)، عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني)، زكرياء ابو خلال (تولوز الفرنسي)، إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الانكليزي)، عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة السعودي)، وليد شديرة (باري الإيطالي)، يوسف النصيري (إشبيلية).