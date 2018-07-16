هازارد: حان الوقت لاستكشاف أمر مختلف

المصدر: سان بطرسبورغ - أ.ف.ب

ألمح قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم إدين هازارد أول من أمس، إلى احتمال رحيله في الموسم المقبل عن ناديه تشلسي الإنجليزي، مؤكداً أنه «حان الوقت لاستكشاف أمر مختلف»، وذلك في ظل تقارير صحافية عن اهتمام متزايد من ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

وبعد فوز منتخب بلاده على إنجلترا (2-صفر) في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم في روسيا، قال هازارد الذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، «بعد ستة أعوام رائعة في تشلسي، ربما حان الوقت لاستكشاف أمر مختلف».

وأضاف «يمكنني أن أقرر إذا ما كنت أريد البقاء أو الرحيل، الا أن القرار النهائي يعود الى تشلسي، إذا ما كانوا يريدون أن يسمحوا لي بالرحيل. تعرفون وجهتي المفضلة».

وسبق لهازارد (27 عاماً) أن قال في تصريحات في يونيو 2017، إنه مستعد «للاستماع» إلى ريال مدريد في حال تقدم أبطال أوروبا بعرض لضمه، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه قد يبقى مع تشلسي «لأعوام».

وأحرز هازارد لقب الدوري الإنجليزي مع تشلسي مرتين في 2015 و2017، منذ انضمامه الى صفوفه قبل ستة أعوام قادماً من نادي ليل الفرنسي.

وأشارت تقارير صحافية عدة في الفترة الماضية، إلى أن ريال يرغب في التعاقد مع النجم البلجيكي، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس الإيطالي.