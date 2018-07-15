موعد نهائي كاس العالم بين فرنسا وكرواتيا "بتوقيت الامارات"

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

تقام المباراة النهائية لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، الساعة ٧ مساء اليوم بتوقيت الامارات حيث يلقي منتخبا فرنسا بطل ١٩٩٨ مع كرواتيا التي وصلت النهائي لأول مرة في تاريخها، ولم يكن مشوار الفريقين في البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية سهلاً وانما قابل المنتخبين عقبات كثيرة وخاصة المنتخب الكرواتي الذي يلعب اليوم بعد ثلاثة مباريات إقصائية لعب فيها 120 دقيقة.

وتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة المونديالية الرابعة بعد أن هزم الأرجنتين ونيجيريا وايسلندا ليصعد عن جدارة إلى دور الـ 16 والذي قابل فيه المنتخب الدنماركي وتخطاه بعد الوصول إلى ركلات الجزاء، ثم صعد لمواجهة روسيا البلد المضيف والذي فاز عليها أيضاً بركلات الترجيح، قبل أن يصل إلى المنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي ويفوز عليه 2-1 بعد الوصول إلى الوقت الإضافي.

أمام منتخب فرنسا فتصدر المجموعة الثالثة بسبعة نقاط وأقصى المنتخب الأرجنتيني من البطولة في دور الـ16 بنتيجة 4-3، قبل أن يصعد ويقابل منتخب أورغواي في ربع نهائي البطولة وفاز عليه بهدفين، ليتقابل في نهائي مبكر مع المنتخب البلجيكي بالدور قبل النهائي يفوز بهدف دون مقابل ليصل الفريقين إلى المباراة النهائية والحلم اليوم في روسيا 2018.