ريال مدريد وبرشلونة يضعان بصمتهما في نهائي المونديال بـ 6 لاعبين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تشهد مشاركة نجوم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين حضوراً لافتاً في نهائي مونديال روسيا 2018، وسيظهر ستة من نجوم الفريقين في النهائي الحُلم الذي سيجمع كرواتيا مع فرنسا مساء اليوم على ملعب أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، بواقع ثلاثة لاعبين في الفريقين. وتضم تشكيلة كرواتيا النجمين لوكا مودريتش وكوفاسيتش من ريال مدريد، فضلاً عن مواطنهما، إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، فيما تضم قائمة فرنسا، لاعبي البارسا، صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي، إضافة إلى لاعب مدريد فاران.

ونجح ثنائي خط وسط النادي الملكي، لوكا مودريتش وكوفاسيتش، في قيادة منتخب بلادهما لبلوغ دور الـ16 بعد أن حققا الفوز على نيجيريا في الافتتاح بهدفين دون رد، وكان الانتصار الأبرز على نجوم التانغو بثلاثية نظيفة، حيث سجل مودريتش هدفين في الدور الأول في مرمى نيجيريا والأرجنتين.

وأسهم زميلهما، إيفان راكيتيتش، في النجاحات التي حققتها كرواتيا خلال الأدوار الإقصائية.

كما تألق المدافع رفاييل فاران، مع الديوك، ونجح في قيادة منتخب فرنسا للعبور إلى النهائي بعدما نجح رفقة زميله، صامويل أومتيتي، بعدما فاز منتخب بلاده على كل منتخب بلجيكا القوي بهدف دون رد، وكان لـ«فاران وأومتيتي» الدور الأبرز في هذا الفوز، في حين لم يظهر عثمان ديمبلي بالصورة المتوقعة في البطولة، إذ لعب أساسياً، في مباراة استراليا، وبقي على مقاعد البدلاء في لقاء بيرو الأخير، قبل أن يتم الدفع به في الشوط الثاني.