«قرار غريب للفيفا» بتعيين حكم أرجنتيني لنهائي المونديال

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس اختيار الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا لقيادة المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم، والتي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي على ملعب لوجنيكي في موسكو الأحد.

واختار الاتحاد الدولي بيتانا لقيادة المباراة التي تقام عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات، ويسعى فيها المنتخب الفرنسي لثاني لقب في تاريخه بعد مونديال 1998 على أرضه، بينما تخوض كرواتيا النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

وسبق للحكم الأرجنتيني البالغ من العمر 43 عاما، أن قاد مباراتين لطرفي النهائي: فرنسا مع الأوروغواي (2-صفر) في ربع النهائي، وكرواتيا مع الدنمارك (3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) في الدور ثمن النهائي.

وقد يبدو قرار الفيفا مفاجئا لكون المنتخب الفرنسي قد أخرج نظيره الأرجنتيني من الدور ثمن النهائي (4-3)، وكرواتيا سحقت الأرجنتين بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من الدور الأول، إلا أن قوانين الفيفا لا تمنع ذلك. وبموجب أنظمة بطولات من هذا النوع، يستبعد بشكل تلقائي الحكام الذين يحملون جنسية المنتخبات التي تتقدم إلى الأدوار النهائية، ويبقى الاعتماد على حكام اختيروا في بداية البطولة، ولم تتأهل منتخبات بلادهم.

وقاد بيتانا مباراتين أخريين في روسيا، هما مباراة الافتتاح بين المضيف والسعودية (5-صفر)، والسويد والمكسيك (3-صفر) في الدور الأول.

وسبق للحكم أن قاد مباراة فرنسا وألمانيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2014 في البرازيل، والتي انتهت بفوز الألمان 1-صفر.

إلى ذلك، اختار «الفيفا» الحكم الإيراني علي رضا فغاني لقيادة مباراة المركز الثالث بين انجلترا وبلجيكا، والتي تقام عند الساعة السادسة مساء السبت في مدينة سان بطرسبورغ.