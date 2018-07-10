ميول هازارد التشجيعية على المحك في اختبار فرنسا اليوم

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

كشف قائد المنتخب البلجيكي، إيدن هازارد (27 عاماً)، عن المنتخب الذي أثار اهتمامه في مرحلة الطفولة ووقف مسانداً له في تلك المرحلة، بعد أن ساند هازارد المنتخب الفرنسي الذي سيواجهه اليوم برفقة الشياطين الحمر في أولى مباريات الدور النصف نهائي من مونديال روسيا.

وأشارت صحيفة «الصن» البريطانية، إلى أن ميول نجم نادي تشيلسي الإنجليزي وقائد الشياطين الحمر التشجيعية لمنتخب «الديوك» تعود إلى العام 1998، عقب فوز المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم في تلك النسخة، خصوصاً أنه وفقاً للصحيفة فإن نشأة هازارد جاءت في الجزء البلجيكي الذي يتحدث اللغة الفرنسية، قبل أن ينتقل إلى مدينة ليل الفرنسية وهو في سن الـ 14، وهو ما أكده هازارد بتصريحاته حين قال: «كنت وأخوتي نشجع فرنسا بدرجة أكبر حتى من بلجيكا في العام 1998، لكن هذا لا يقلل حالياً من شأن المنتخب البلجيكي»، مشيراً إلى عزمه برفقة زملاءه على هزيمة فرنسا في المباراة الحاسمة في نصف نهائي مونديال روسيا.

واقر هازارد أيضاً بأنه يتابع باهتمام النجم الفرنسي كيليان مبابي، قائلاً: «أحترم ما يقدمه هذا اللاعب كثيرا، فإذا كان مبابي يشاهد فيديوهاتي وهو صغير، فأن أشاهد فيديوهاته حالياً، إذ أنه يقدم أداء رائع، لا سيما وهو في هذا السن».