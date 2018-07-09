مدرب كرواتيا: لو كان لدينا أموال منتخب انجلترا ..كم سنحرز من الالقاب

المصدر: موسكو-أ.ف.ب.

اعتبر مدرب المنتخب الكرواتي لكرة القدم زلاتكو داليتش الأحد ان لاعبيه لوكا مودريتش وايفان راكيتيتش هما الأفضل بين لاعبي خط الوسط في كأس العالم في روسيا، ويخوضانها بـ "الجسد نفسه والروح نفسها".

وبلغ المنتخب الكرواتي الدور نصف النهائي، السبت، بفوزه على المنتخب الروسي المضيف 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 1-1، الاضافي 2-2)، ليحقق انجاز بلوغ هذه المرحلة في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، علما ان الأولى كانت في 1998 حين أنهى البطولة ثالثا.

وتلاقي كرواتيا انجلترا في نصف النهائي غد على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وفي ما يأتي أبرز ما ورد في المؤتمر الصحافي لزلاتكو الذي سبق له الاشراف على تدريب فريق العين الإماراتي:



- سؤال: كيف تشعرون بعد إقصاء روسيا في الدور ربع النهائي؟

* داليتش: "نركز على مباراة انجلترا، فريق شاب جيد جدا، وتأهل بسهولة على حساب السويد (2-صفر في ربع النهائي). سيكون خصما صعبا نحترمه. لكن نعرف أيضا ان انجلترا تحلل أسلوب لعبنا. نحترمهم، لكن نعتقد ان لدينا نقاط قوتنا ولا نخشى أحدا".



- سؤال: تعتقدون انه كان من السهل بالنسبة لانجلترا تخطي السويد؟

* داليتش: "لم أقل انه كان سهلا بالنسبة لانجلترا. لا يوجد طريق سهل لبلوغ الدور نصف النهائي في كأس العالم. انجلترا هي منتخب قوي. انجلترا لديها الدوري الممتاز، وهو أقوى من البطولة المحلية لدينا. لم تكونوا تتوقعون ربما ان نكون هنا، الا اننا نستحق ذلك".



- سؤال: ماذا يعني لكم التواجد في نصف النهائي؟

* داليتش: "مجرد الوصول الى هنا هو نجاح. منتخبات كبرى مثل الارجنتين والبرازيل أخذت عطلة وتتواجد حاليا على شاطئ البحر. انجلترا لديها إحدى أفضل البطولات في أوروبا. لو كانت في حوزتنا الأموال التي تتمتع بها انجلترا، من يعرف كم كنا لنحرز (من الألقاب)".



- سؤال: ماذا يعني لكم التواجد في موسكو (لنصف النهائي)؟

* داليتش: "كان حلمنا، نستحقه، وفي نظرنا الأمر ليس مفاجئا فعلا".



- سؤال: خضتم مباراتين على التوالي في الأدوار الاقصائية من 120 دقيقة (وصولا الى ركلات الترجيح)، هل يشكل هذا عائقا للمرحلة المقبلة؟

* داليتش: "خوض 120 دقيقة مرتين ليس سهلا. بعض اللاعبين لديهم بعض القلق على الصعيد البدني، الا ان بلوغ الدور نصف النهائي هو حافز، يمنحنا قوة جديدة، طاقة جديدة".



- سؤال: كيف تقيم مونديال راكيتيتش؟

* داليتش: "اعتقد انه يقدم أفضل مستوى منذ بداية مسيرته. هو ومودريتش أفضل لاعبي خط وسط في البطولة. يتنافسان في اسبانيا (راكيتيتش مع برشلونة ومودريتش مع ريال مدريد)، لكن في المنتخب الوطني لديهما الجسد نفسه والروح نفسها".



- سؤال: كيف السبيل لايقاف هاري كاين (قائد انجلترا ومتصدر ترتيب الهدافين في المونديال)؟ وأي نقاط ضعف تروها لدى انجلترا؟

داليتش: "لدي كامل الثقة بدفاعنا. أوقفنا (الارجنتيني ليونيل) ميسي، أوقفنا (الدنماركي كريستيان) اريكسن، وسنحاول ايقاف كاين (...) لن أقول ان لديهم نقاط ضعف، هم في نصف النهائي. الانجليز يلعبون كرة قدم مباشرة، خطرون، سريعون، كبار (البنية الجسدية) وهذا مفيد في الضربات الثابتة".