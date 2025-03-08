مفاوضات

تراجع مستوى لاعب في دوري المحترفين، منذ أن بدأت إدارة النادي التفاوض معه لتجديد عقده، وأكد مقربون منه أن العرض المقدم له ضعيف ولا يرضي طموحاته، وهو ما أثر فيه نفسياً وفنياً.

مقترح

اقترح لاعب، لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه، على مدربه السماح له بالمشاركة في دورة رمضانية، وفوجئ اللاعب بموافقة سريعة من المدرب الذي أكد له أنه يرغب في رفع مستواه الفني والبدني.

توقف

استغرب لاعبون يلعبون في دوري الصالات توقف المسابقة قرابة 38 يوماً، قبل أن يتم استئنافها مجدداً، خصوصاً أنه لا توجد التزامات دولية، مبينين أن ذلك سيسهم في هبوط المستوى الفني.

احتفال

احتفل مدرب في دوري الدرجة الأولى مع عائلته بشكل فخم في أحد مطاعم دبي، بعد تحقيقه فوزاً مهماً قاد فريقه إلى مركز متقدم في جدول الترتيب.

موقع

كشف متابعون لمباريات دوري الدرجة الأولى، أن الموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة يتأخر في تحديث النتائج، ويشير في كثير من الأحيان إلى استمرار المباريات، بينما تكون قد انتهت بالفعل.

إحراج

يتعمد لاعب دولي تجاهل الرد على الأسئلة التي يتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً من الإعلاميين، خشية التعرض للإحراج.

تصريح

تسبب التصريح الذي أطلقه مسؤول كبير في نادٍ ينافس بقوة في الألعاب الجماعية، والذي أكد فيه أن اللاعبين هم من يصنعون البطولات، في حالة من الغضب لمدرب الفريق.

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