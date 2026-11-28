فرض اللاعبون الشباب حضورهم أمام أصحاب الخبرة في فئة الرجال المفتوحة ضمن بطولة الحبتور المحلية للتنس التي اقتربت من محطتها الختامية، مع اتضاح ملامح المنافسة في نسختها الـ11، بمشاركة 281 لاعباً ولاعبة موزعين على 11 فئة، على أن تُقام جميع المباريات النهائية في الخامس من ديسمبر المقبل، على ملاعب مجمع الحبتور للتنس في جميرا. وتغلب البريطاني أليكس هيوستن (17 عاماً) على المصري عبدالمنعم سلطان (46 عاماً)، بمجموعتين دون رد، وبالنتيجة ذاتها في المجموعتين، بواقع 6-0، والهندي باندي أجور على ليم كيو بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-4 و6-2، فيما حسم الهندي نينابر مواجهته أمام مواطنه أهوجا ريتشارد بمجموعتين مقابل مجموعة، بعد مباراة امتدت إلى ثلاث مجموعات، بنتائج 7-5 و2-6 و7-5، وفاز البريطاني كوستين على الروسي فيفيدوف بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-2 و6-2، بينما تجاوز عادل السعدي منافسه البلغاري سولوتوف بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة 6-4 و6-0، في حين تأهل طارق حسن وعمر أبوزيد إلى الدور التالي وفقاً لقاعدة الإعفاء من خوض إحدى جولات المنافسة. وتشمل منافسات البطولة فئات الأولاد والبنات تحت 12 و14 و16 و18 سنة، إلى جانب فئتي الرجال والسيدات المفتوحتين، ومنافسات الرجال لفئة الماسترز فوق 35 عاماً، وسط مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.