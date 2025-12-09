حارس رأس الخيمة.. «10 من 13» مباراة «كلين شيت» بدوري الناشئين

نجح حارس مرمى فريق رأس الخيمة لفئة تحت 17 سنة، المقيم المصري أحمد محمد، في تحقيق أرقام مميزة خلال مشاركته في الموسم الحالي من دوري الناشئين (ب)، بعد تمكنه من الحفاظ على شباكه نظيفة (كلين شيت) في 10 مباريات من أصل 13 مباراة، في أداء لافت في بطولات المراحل السنية التي غالباً ما تشهد غزارة في الأهداف.

ويطمح الحارس الشاب إلى مواصلة تطوير مستواه في المواسم المقبلة ليصبح أحد أبرز الحراس، معرباً عن رغبته في الاحتراف مستقبلاً مع أحد الأندية الكبيرة في الدوريين الإماراتي أو المصري، ومنها الانطلاق نحو الدوريات الدولية. وأكد أنه يعمل بجدية على تطوير نفسه لتحقيق هذه الأهداف.

وقال أحمد محمد لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي اللعب في الأندية الكبيرة، سواء في الإمارات مع شباب الأهلي أو العين، أو في مصر مع الأهلي والزمالك، وأتمنى أن أواصل التطور حتى أمثل المنتخبات الوطنية، فهو هدف مهم أضعه نصب عيني وأعمل بجدية لتحقيقه».

وأضاف: «يسعدني أن أكون أحد لاعبي نادي رأس الخيمة حالياً، والدفاع عن ألوانه، وأتمنى أن أرد للنادي الجميل من خلال الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، خصوصاً أن المدربين والإداريين قدموا لي ولزملائي كل ما يحتاجه اللاعب».

وأكد أنه استفاد كثيراً من البيئة الرياضية المثالية في الإمارات، سواء خلال وجوده السابق في نادي الرمس أو حالياً في رأس الخيمة، إلى جانب استفادته من تجربته الأولى في الأندية المصرية.

من جانبه، قال مدير فريق تحت 17 سنة في نادي رأس الخيمة، أحمد جمعة النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «نقدم الدعم والمساندة لجميع لاعبي النادي، ونركز على اللاعبين الموهوبين، التزاماً بخطط وتوجيهات مجلس إدارة النادي، ونرى في الحارس أحمد محمد مستقبلاً مبشراً، وقد كشفت نتائج المباريات تميزه الواضح هذا الموسم».

وأضاف: «الحارس أحمد وعدد من زملائه يخضعون لبرنامج متابعة مستدام داخل النادي وخارجه، يشمل الجوانب الفنية والمجتمعية، ونحرص على تذليل جميع الصعوبات لهم، ونتمنى لهم مسيرة رياضية مميزة».