10 أندية تسجل ارتفاعاً في قيمتها السوقية قبل انطلاق دوري المحترفين

سجلت 10 أندية في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ارتفاعاً ملحوظاً في قيمها السوقية مقارنة بالشهر الماضي، وذلك في ظل الكثافة التي يشهدها «الميركاتو» الصيفي، الذي سجل 136 قيداً جديداً، استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي في منتصف الشهر الجاري.

وانعكست هذه الكثافة في التعاقدات على ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لدوري «أدنوك» للمحترفين بنسبة 5.5%، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، إذ بلغت القيمة الإجمالية لأندية الدوري الـ14 نحو 342.86 مليون يورو، بزيادة قدرها 17.9 مليون يورو على شهر يوليو الماضي، الذي سجل إجمالي 324.96 مليون يورو.

ورغم هذا النمو، شهدت ثلاثة أندية تراجعاً في قيمها السوقية، خلال أغسطس، بينما حافظ نادٍ واحد هو عجمان على القيمة السوقي نفسها التي سجلها في يوليو، والبالغة 13.36 مليون يورو.

وتصدّر نادي الوصل قائمة الأندية الأعلى من حيث القيمة السوقية، بإجمالي 45.55 مليون يورو، حيث إن نسبة الزيادة وصلت إلى 8.8% مقارنة بالشهر الماضي، حيث كانت قيمة الفريق السوقية 41.85 مليون يورو، ما وضعه في المرتبة الخامسة من حيث نسبة الزيادة الشهرية.

من جهته سجل نادي دبا أكبر نسبة زيادة شهرية في القيمة السوقية، بلغت 55.6% في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها الفريق العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، إذ ارتفعت قيمته السوقية من 4.10 ملايين يورو في يوليو إلى 6.37 ملايين يورو في أغسطس.

وجاء نادي النصر في المركز الثاني من حيث نسبة النمو، بزيادة بلغت 22.6%، حيث ارتفعت قيمته السوقية من 22.78 مليون يورو إلى 27.98 مليون يورو.

أما الظفرة، العائد الآخر إلى دوري المحترفين، فسجل ثالث أعلى نسبة نمو بلغت 16.7%، حيث ارتفعت قيمته السوقية من 1.59 مليون يورو إلى 1.79 مليون يورو.

وحلّ بني ياس في المرتبة الرابعة بنسبة زيادة بلغت 14.9%، حيث ارتفعت قيمته السوقية من 10.74 ملايين يورو إلى 12.34 مليون يورو، وسجل نادي الجزيرة ارتفاعاً بنسبة 12.4%، لترتفع قيمته السوقية من 30.61 مليون يورو في يوليو إلى 34.41 مليون يورو في أغسطس.

أما كلباء فقد ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 7.7%، من 14.32 مليون يورو إلى 15.42 مليون يورو، ليحل في المرتبة السابعة على صعيد نسبة الزيادة، واحتل الشارقة المركز الثالث من حيث إجمالي القيمة السوقية البالغة 41.08 مليون يورو في أغسطس، وبلغت نسبة الزيادة 6.5%، حيث كانت القيمة في يوليو 38.68 مليون يورو.

وبلغت نسبة زيادة القيمة السوقية لنادي الوحدة 2.6% فقط، حيث ارتفعت من 33.28 مليون يورو إلى 34.13 مليون يورو، وذلك نتيجة تركيز النادي في تعاقداته على فئة «اللاعب المقيم»، أما خورفكان فقد سجل زيادة محدودة بنسبة 1.9%، لترتفع قيمته السوقية من 14.78 مليون يورو إلى 15.05 مليون يورو.

شباب الأهلي يتصدر قائمة التراجع

رغم احتلال شباب الأهلي المركز الثاني من حيث إجمالي القيمة السوقية، في أغسطس، البالغة 45.53 مليون يورو، فإن الفريق تصدّر قائمة أكثر الأندية تراجعاً من حيث النسبة، بانخفاض بلغ 5.9%، مقارنة بـ48.38 مليون يورو في يوليو، وجاء البطائح في المرتبة الثانية من حيث التراجع بنسبة 1.7%، بعد أن انخفضت قيمته السوقية من 15.15 مليون يورو إلى 14.99 مليون يورو.

أما العين، الذي ركز في تعاقداته على فئة «اللاعب المقيم» مع الحفاظ على استقرار اللاعبين الأجانب، فقد سجل تراجعاً بنسبة 1.1%، حيث انخفضت قيمته من 35.46 مليون يورو إلى 35.06 مليون يورو.

• 342 مليون يورو القيمة السوقية لأندية الدوري.