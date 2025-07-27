الصلابة الدفاعية تحسم تفوق «الأبيض» على الكويت في «السلة العربية»

افتتح المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره في البطولة العربية للمنتخبات، بفوزٍ مستحق على نظيره الكويتي بنتيجة (87-79)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في انطلاق النسخة الـ26 في البطولة المقامة على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، والممتدة حتى الثاني من أغسطس المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات.

كما شهد اليوم الافتتاحي فوزاً صعباً للمنتخب الجزائري على المنتخب التونسي بنتيجة (86-81).

وعرف المنتخب الوطني كيفية استثمار الهجمات السريعة والعمل الجماعي، كما تفوق «الأبيض» على صعيد التمريرات الحاسمة تحت سلة الخصم (22 تمريرة)، بجانب الصلابة الدفاعية التي أظهرها لاعبو ارتكاز المنتخب سواء قيس عمر أو أحمد عبداللطيف ومامادو نداي، وأسهمت بشكل فاعل في الحد من خطورة المنتخب الكويتي على صعيد الكرات المرتدة عن السلة، كما سجل لاعبو الإمارات 45 التقاطاً ناجحاً للكرة المرتدة، مقابل 40 للاعبي الكويت.

كما تفوق لاعبو «الأبيض» على صعيد نسب النجاح في الرميات الثلاثية والبالغة 37% وتسجيل 11 من أصل 29 تسديدة، خصوصاً أن لاعبي الكويت اكتفوا بنسبة نجاح عن الرميات ذاتها اقتصرت على 26% بتسجيل ثماني محاولات من أصل 30.

وكان تفوق المنتخب واضحاً طوال مجريات اللقاء، بعد أن نجح لاعبو «الأبيض» في فرض هيمنتهم المطلقة على نتائج الفترات الثلاث الأولى بواقع (23-21 و23-19 و22-19)، ووضع فارق مريح كان كفيلاً بضمان الفوز رغم انتهاء الفترة الرابعة والأخيرة لمصلحة الكويت بواقع (20-19).

وواصل قيس عمر تألقه مع المنتخب بحصوله على لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 26 نقطة، كما تألق لـ«الأبيض» صانع الألعاب دي ماركو الذي سجل بدوره 24 نقطة.

ويخوض المنتخب في السابعة من مساء اليوم مواجهة صعبة أمام المنتخب الجزائري، قبل الخضوع يوم غدٍ لأولى مراحل الراحة، والعودة بعد غدٍ لاستكمال مبارياته بلقاء المنتخب التونسي، متبوعاً بمواجهة خليجية جديدة تجمعه مع المنتخب القطري، ثم العودة للراحة الخميس المقبل، ويسدل الستار على مشاركته في البطولة الجمعة المقبل بلقاء منتخب مصر.