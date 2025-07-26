دانة الزعابي.. أصغر بطلة إماراتية تنافس عالمياً في الرياضات البحرية

تتطلع لاعبة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، دانة أحمد الزعابي، إلى أن تصبح أول فتاة إماراتية تفوز بميدالية في بطولة العالم لـ«فورمولا المستقبل للناشئين» التي ستشارك فيها، وتنطلق منافساتها غداً الأحد في هنغاريا، بمشاركة 11 دولة.

وتُعدّ دانة البالغة (13 عاماً) أصغر لاعبة مواطنة تنافس في البطولات الدولية للرياضات البحرية، وطموحها أن ترفع علم الإمارات على منصات التتويج العالمية مستقبلاً.

وتحدّثت دانة لـ«الإمارات اليوم» عن بدايتها قائلة: «بدأت ممارسة الرياضات البحرية عندما كنت في الرابعة من عمري، من خلال ركوب الأمواج والسباحة في المياه المفتوحة، ثم التحقتُ بأكاديمية نادي الفجيرة البحرية للناشئين، وهناك تعلمت قيادة الزوارق السريعة، وأنا فخورة جداً بأنني تدربت في بيئة وفّرت لي كل سبل النجاح».

وأوضحت أن هدفها بعيد المدى هو المشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة (XCAT) عند بلوغها الـ20 من عمرها، مؤكدة أن دعم والديها ونادي الفجيرة يشكل دافعاً كبيراً لها لتحقيق هذا الحلم.

وتابعت: «ممارستي للرياضة لم تؤثر في دراستي، بل ساعدتني على تحقيق نتائج متميزة، فقد حصلت على معدل مرتفع في الصف السابع، وسأواصل الجمع بين الرياضة والتعليم».

وتضيف: «مرافقة والدي في البحر منذ طفولتي جعلتني جريئة، وأتذكر أنه سلّمني مقود الزورق لأول مرة عندما كان عمري خمس سنوات».

وتطمح دانة إلى أن تكون أول إماراتية تفوز بسباقات الفورمولا العالمية للفئات المتقدمة، وتقول: «أعلم أن هذا الهدف يتطلب صبراً وتدريباً مستمرين وتغلباً على التحديات، كما أتمنى أن يستمر شقيقاي محمد (10 سنوات) وسلطان (7 سنوات) في ممارسة الرياضات البحرية، لنُشكّل معاً عائلة متخصصة في هذا المجال».

كما عبّرت عن رغبتها مستقبلاً في الدراسة والعمل في الأكاديمية البحرية في خورفكان لتصبح مدرّبة دولية. وختمت حديثها بالقول: «أريد أن أستكشف المواهب المواطنة في الرياضات البحرية، وأبقى قريبة من البحر الذي يُعدّ شغفي الأول».

من جانبه، أكد مدير نادي الفجيرة البحري، أحمد إبراهيم، أن اللاعبة دانة الزعابي تُعدّ مشروعاً رياضياً واعداً، وقال: «دانة موهبة مواطنة متميزة، وتمتلك شغفاً وطموحاً واضحين ساعداها على التطور، وهي من أبرز المواهب التي تم اكتشافها من خلال برنامج تأهيل الناشئين المعتمد، بالتعاون مع الاتحاد الدولي».