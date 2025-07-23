قطر تترشح لاستضافة أولمبياد 2036

قالت اللجنة الأولمبية القطرية، أمس، إنها شاركت في مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن عملية انتخاب المدينة المُضيفة لدورة الألعاب الأولمبية ولذوي الاحتياجات الخاصة عام 2036، وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، عبر حسابه في منصة «إكس»: «بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، أعلنا تأكيد مشاركتنا في مناقشات استضافة دورة الألعاب الأولمبية ولذوي الاحتياجات الخاصة عام 2036، يعكس هذا الترشح رؤية شاملة تتجاوز حدود الاستضافة نحو تعزيز دور الرياضة باعتبارها لغة عالمية ووسيلة للتقارب بين الشعوب وتأكيداً لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من التزام ببناء مجتمع متطور، يضع الإنسان في صلب أولوياته من خلال استثمار الرياضة كأداة للتنمية».