«دبي لسباق الخيل» و«فرانس غالو» يُبرمان شراكة لتعزيز التعاون المشترك

وقّع نادي دبي لسباق الخيل شراكة استراتيجية مع مؤسسة «فرانس غالو»، الهيئة المُنظّمة لسباقات الخيل المهجنة الأصيلة وسباقات السرعة في فرنسا، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمستوى سباقات الخيل عالمياً.

ويشارك نادي دبي لسباق الخيل في تنظيم سباق «بري دو رو - Prix de Reux» من الفئة الثالثة، الذي يُقام على مسافة 2500 متر في مضمار دوفيل الفرنسي، في التاسع من أغسطس المقبل، فيما يستقبل مضمار ميدان في دبي ممثلين عن «فرانس غالو» خلال سباق «دبوي ستيكس - Dubawi Stakes» من الفئة الثالثة، المقررة إقامته في الثاني من يناير 2026.

وأكّد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، علي آل علي، أن تبادل الزيارات والفعاليات بين الجانبين يسهم في ترسيخ قيم التميّز والتكامل.