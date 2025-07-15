الفرنسي جايتيه نجم جديد في نادي دبي لكرة السلة

أعلن نادي دبي لكرة السلة عن التوقيع مع النجم الفرنسي، مام جايتيه، لمدة موسمين، ليكون خامس لاعب ينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال النادي، في بيان صحافي، أمس: «يمتلك جايتيه خبرة كبيرة في بطولة (اليوروليغ)، إذ شارك في ثلاث نسخ متتالية بين عامَي 2022 و2025، خاض خلالها 89 مباراة، من بينها مشاركته في (الفاينال فور) التي أُقيمت أخيراً في أبوظبي، ويُعد إضافة قوية لتشكيلة المدرب يوريكا غوليماتس، لما يتمتع به من حضور قوي تحت السلة، وخبرة في أعلى المستويات الأوروبية».

وأضاف: «في موسمه الأخير مع نادي موناكو الفرنسي، قدّم جايتيه متوسط 7.5 نقاط وأربع متابعات في أقل من 15 دقيقة لعب في المباراة الواحدة، وكانت أبرز مبارياته أمام برشلونة، إذ سجل 20 نقطة دون أي خطأ، وأحرز أفضل تقييم له في البطولة، وقبل ظهوره في (اليوروليغ) تألق جايتيه بشكل لافت في (اليوروكاب) موسم 2021–2022 مع نادي فيرتوس بولونيا الإيطالي، حيث تُوج بالبطولة، ونال جائزة أفضل لاعب في المسابقة بمتوسط 12.8 نقطة، و7.6 متابعات، وتقييم أداء بلغ 17.8 في 21 مباراة».

وأوضح النادي أن «اللاعب يمتلك مسيرة حافلة في دوريات أوروبية عدة، إذ لعب سابقاً مع غازي عنتاب التركي، وأفطودور الروسي، وتورينو الإيطالي، إضافة إلى أندية فرنسية كبرى، مثل ليموج، وستراسبورغ، ونانتير، وسيصل جايتيه إلى دبي محمّلاً بالألقاب، فقد توّج ببطولة الدوري الفرنسي مع موناكو، وباليوروكاب وكأس السوبر الإيطالية مع بولونيا، وببطولة اليوروتشالنج وكأس فرنسا مع نانتير، كما أحرز الميدالية البرونزية مع منتخب فرنسا في بطولة أوروبا عام 2015».

من جهة أخرى، يستعد دبي لكرة السلة لخوض أول مواسمه في بطولة (اليوروليغ)، بهدف المنافسة مع أقوى أندية القارة الأوروبية، وتقديم كرة سلة عالمية في قلب المدينة داخل صالة (كوكا كولا أرينا)، وبعد إنهاء الموسم الأول في الدوري الأدرياتيكي في المركز الثالث، يضع الفريق نصب عينيه ترك بصمة تاريخية على الساحة الأوروبية.