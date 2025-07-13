منتخب القوة البدنية يستعد لـ 3 بطولات دولية

دشّن منتخب القوة البدنية تدريباته اليومية استعداداً لخوض منافسات ثلاث بطولات خلال الفترة المقبلة، وذلك في قاعة (ألفا) الرياضية في الشارقة، بإشراف المدرب المواطن عبدالله يعقوب المازمي، وسبعة لاعبين سيشاركون في بطولة غرب آسيا التي ستقام في قطر خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس المقبل، كما سيخوض المنتخب أيضاً بطولتي آسيا وكأس العالم خلال الفترة المقبلة، أكتوبر وديسمبر المقبلين.

وتضم قائمة منتخب القوة البدنية اللاعبين: عيسى المرزوقي، وعبدالله الحمادي، ومنصور جابر، ومحمد الكعبي، وحمد محمد، وستانيسلاف زدروبيلكو، وجون أندوسو.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الاستعدادات تتواصل بشكل منتظم وفقاً لخطة فنية معتمدة بهدف تحقيق الإنجازات المميزة، وسيتم خلالها تقييم النتائج التي تسفر عنها كل بطولة من الناحيتين السلبية لتفاديها والإيجابية لتعزيزها».

وأضاف: «نثمّن دعم ورعاية مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ليواصل منتخب القوة البدنية تحقيق الإنجازات الدولية».

وأكمل: «المدرب المازمي يعد من خيرة المدربين المواطنين، واستقطابه لتدريب المنتخب الوطني منذ عام ونصف كشف عن دور بارز في استكشاف وتطوير المواهب المواطنة، وسيتم توفير جميع العناصر التي تساعده في النجاح».