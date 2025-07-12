51 عاماً من الإصرار.. الياسي يحلم بالتتويج العالمي في «سلة الكراسي المتحركة»

يواصل لاعب نادي الثقة للمعاقين طارق الياسي، (51 عاماً)، مسيرته مع كرة السلة على الكراسي المتحركة، للعام الـ32 على التوالي، بطموحات لاتزال تتطلع إلى ألقاب قارية وعالمية، بعد مسيرة حافلة بالألقاب الخليجية، والتتويجات العربية والإقليمية.

وقال الياسي، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»: «مسيرتي ممتدة على مدار 32 عاماً، منها 28 عاماً بقميص المنتخب الوطني، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها الذهب في البطولات الخليجية، وصعود منصات التتويج في البطولات العربية و(غرب آسيا)، ومع بلوغي عامي الـ51، لاتزال لدي الرغبة والطموح لتحقيق إنجازات أكبر على الساحة القارية، وربما العالمية».

وأضاف: «فكرة الاعتزال لاتزال بعيدة، لاسيما في ظل بروز جيل شاب واعد في اللعبة، يعكس تطور مستوى الدوري المحلي، على عكس البدايات التي واجهنا فيها صعوبات في انتظام البطولات، أصبح لدينا اليوم دوري منتظم يلبّي الطموحات».

واستعرض الياسي أبرز إنجازاته مع المنتخب الوطني، قائلاً: «حققنا اللقب الخليجي مرتين متتاليتين في بطولات فزاع الدولية عامي 2009 و2010، ثم انتظرنا حتى عام 2022 لصعود منصة التتويج الإقليمية بحصد برونزية (غرب آسيا) في البحرين، واستثمرنا تطور الدوري المحلي لنحقق في 2024 ذهبية (غرب آسيا)، كما أحرزنا فضية البطولة العربية في دورة الألعاب بالجزائر».

وحول انتقاله إلى الجانب الفني، قال: «منذ عام 2023 بدأت أداء مهام مساعد مدرب المنتخب، إلى جانب استمراري كلاعب وقائد (كابتن) للفريق على أرضية الملعب، حيث أحرص على توجيه اللاعبين في الإحماء وخلال المباريات، مستفيداً من خبرتي الطويلة في اللعبة».

وأوضح الياسي أن العام الجاري شهد محطة تاريخية جديدة، وقال: «شاركنا الشهر الماضي، ولأول مرة، في منافسات قارية بلعبة السلة (3 ضد 3)، ونجحنا في احتلال المركز الخامس في بطولة آسيا وأوقيانوسيا، التي أُقيمت في الصين يومي 21 و22 يونيو الماضي».

واختتم الياسي حديثه قائلاً: «النصف الثاني من هذا العام مزدحم بالمشاركات القارية والبطولات البارالمبية، والتي تشكّل بوابة التأهل إلى كأس العالم. وأتطلع لمواصلة العطاء إلى جانب زملائي، ورفع علم الدولة في المحافل الدولية».