بطاقة صفراء تحرم عائلة «بيلينغهام» لقاءً مونديالياً تاريخياً

أكمل بوروسيا دورتموند عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة، بعدما وضع حداً لمفاجآت مونتيري المكسيكي بفوز صعب عليه بنتيجة 2 - 1 في ختام منافسات دور الـ16، وتأهل دورتموند لمواجهة ريال مدريد.

وكانت الفرصة سانحة أمام نجم دورتموند الشاب جوب بيلينغهام المنضم من سندرلاند قبل أسابيع قليلة، لمواجهة عاطفية تاريخية أمام شقيقه الأكبر جود بيلينغهام نجم الفريق المدريدي الذي رحل عن دورتموند في صيف 2023 بصفقة تاريخية تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، لكن جوب بيلينغهام سيغيب عن فريقه في مواجهة ريال مدريد، بسبب الإيقاف بعد أن حصل على بطاقة صفراء أمام مونتيري، ما يعني أنه سيفقد فرصة مواجهة شقيقه.

ويلتقي دورتموند مع ريال مدريد على ملعب «ميت لايف» يوم السبت، ولكن سيضطر جوب لتنفيذ عقوبة الغياب عن مباراة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في البطولة.

وسبق أن حصل جوب على بطاقة صفراء في مباراة الفريق أمام أولسان الكوري في دور المجموعات.

كانت المواجهة بين دورتموند ومدريد ستشكل لحظة فخر لعائلة بيلينغهام، إذ تبرز الصعود السريع للشقيقين اللذين تخرجا معاً في أكاديمية برمنغهام.

ورحل جود بيلينغهام عن برمنغهام للانضمام لفريق دورتموند في 2020 وكان يبلغ وقتها 17 عاماً، وبعدها تمكن من ترسيخ نفسه كواحد من أفضل لاعبي العالم، وانتقل إلى ريال مدريد بعدها بثلاثة أعوام.

وتوج جود بالفعل بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما أنه لاعب أساسي في المنتخب الإنجليزي.

وانتقل جوب من برمنغهام إلى سندرلاند في 2023، وبعد أن ساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي، سار على خطى شقيقه وتعاقد مع دورتموند الشهر الماضي.

وبالفعل كان لدى جوب تأثير في دورتموند، حيث شارك مع الفريق في مباراته الأولى بمونديال الأندية وبعدها سجل أول أهدافه أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي في مونديال الأندية بمواجهة بين فلومينينسي البرازيلي والهلال السعودي مساء غد الجمعة، بينما يلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنجليزي في مباراة ستقام الساعة الخامسة فجر السبت.

الغيني جيراسي

يدين دورتموند بالفضل لنجمه الغيني سيرهو جيراسي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 14 و24، بينما أحرز جيرمان بيرترامي هدف مونتيري الوحيد في الدقيقة 48.

ورفع جيراسي رصيده إلى ثلاثة أهداف في مونديال الأندية، ليواصل توهجه في أول موسم مع الفريق بعد الانضمام من شتوتغارت في صيف 2024، حيث سجل 37 هدفاً في 49 مباراة بالقميص الأصفر.

بدأ الفريقان اللقاء بإيقاع هجومي سريع ومحاولات خطرة على المرميين خلال النصف ساعة الأولى، حيث سجل جيراسي هدفين، أولهما من تمريرة كريم أديمي ليسدد المهاجم الغيني بسهولة في الشباك، ويمنح دورتموند التقدم بعد مرور 14 دقيقة.

وبعد 10 دقائق، تكرر السيناريو بعد هجمة سريعة بدأها يوليان رايرسون بتمريرة طولية إلى أديمي الذي منح زميله جيراسي هدية جديدة ليسجل المهاجم الغيني الهدف الثاني له ولفريقه.

رغم اهتزاز شباكه بهدفين، شكل الفريق المكسيكي خطورة كبيرة بثلاث تسديدات للاعب الوسط نيلسون ديوسا، تصدى لها جريجور كوبل في الدقائق 8 و17 و28.

واستمرت الإثارة في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، حيث أضاع جيراسي فرصتين محققتين لتسجيل الهاتريك في الدقيقتين 31 و34.

وكشر الفريق المكسيكي عن أنيابه في الشوط الثاني، وهاجم بشراسة، ونجح في تقليص الفارق بهدف سجله بيرترامي بضربة رأس بعد مرور ثلاث دقائق فقط، ليحتفل مهاجم مونتيري بهدفه الثالث في البطولة.

مباريات ربع النهائي بتوقيت الإمارات

. فلومينينسي - الهلال (الساعة 11 مساء يوم غدٍ الجمعة).

. دورتموند - ريال مدريد (الساعة 12 منتصف ليل السبت).

. باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ (الساعة 8 مساء السبت).

. بالميراس - تشيلسي (الساعة الخامسة فجر السبت).