دبا يتعاقد مع وليد حسين.. ويجدد للحارس الرويحي

أعلنت شركة دبا لكرة القدم التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني السابق، وليد حسين، قادماً من نادي خورفكان، لتمثيل النادي الموسم المقبل في دوري أدنوك للمحترفين.

وسبق للاعب وليد حسين تمثيل أندية الفجيرة وشباب الأهلي والوحدة والإمارات، إضافة إلى خورفكان، ويلعب في خط الوسط.

وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة «النواخذة» تجديد عقد حارس المرمى، محمد سالم الرويحي، لموسم جديد، وذلك ضمن حملة التعاقدات الجديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة. يذكر أن نادي دبا جدّد الثقة بمدربه البرتغالي برونو بيريرا، للاستمرار في قيادة الفريق في الموسم المقبل.