قرعة الملحق الآسيوي 17 يوليو

تترقب ستة منتخبات قرعة الملحق الآسيوي لكأس العالم 2026، والمُقرر إجراؤها رسمياً يوم 17 يوليو المقبل، حيث من المقرر أن تقام المباريات أيام 8 و11 و14 من شهر أكتوبر المقبل.

وحسب النظام الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تخوض تصفيات الملحق المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث، والتي انتهت منافساتها رسمياً أمس.

ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مواجهة تقام بنظام الذهاب والإياب تحدد لها يوما 13 و18 نوفمبر المقبل. وسيذهب الفائز منهما إلى ملحق دولي للعب يومَي 26 و31 مارس من عام 2026 المقبل، والفائز فيه سيذهب مباشرةً إلى كأس العالم.